Проблем за Керкез: Звезда на ЦСКА преговаря с три отбора, няма да играе за „червените“, докато текат разговорите

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез се сблъска с пореден много сериозен проблем само няколко седмици след началото на сезона. Една от звездите на „армейците“ преговаря с три отбора като няма да играе за тима, докато текат разговорите за евентуален негов трансфер. Става въпрос за 26-годишния централен защитник на „червените“ Лумбард Делова. Това разкри мениджърът на национала на Косово Резард Кащанджева пред колегите от „Блиц“.

Лумбард Делова явно ще напусне ЦСКА

Кащанджева не пожела да разкрие имената на отборите, с които преговаря Лумбард Делова. Ясно е само, че един от тях е саудитския Ал Наджма, който от известно време опитва да привлече косовския бранител. По думите на импресариото в момента той и клиентът му преговарят за условията на откупната клауза, която е записана в договора на централния защитник с ЦСКА. Кащанджава бе категоричен, че докато преговорите не завършат, Делова няма да тренира и няма да играе за българския гранд.

"Не говорим само за саудитския Ал Наджма"

„В момента с Лумбард Делова водим преговори с други отбори. Докато те текат, той няма да играе за ЦСКА. Не говорим само със саудитския Ал Наджма. Общо три отбора са. Преговаряме за условията на откуппната клауза. Докато всичко не завърши, Делова няма да тренира и няма да участва в мачове на ЦСКА“, обясни агентът на централния защитник.

