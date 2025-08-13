Войната в Украйна:

Заради санкциите: Китай обяви контрамерки срещу две европейски банки

Министерство на търговията на Китай обяви днес, че незабавно ще предприеме контрамерки срещу две банки от Европейския съюз в отговор прибавянето на две китайски финансови институции към европейски списък със санкции, свързан с Русия, предаде Ройтерс. На литовските банки UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas ще бъде забранено да извършват трансакции и да си сътрудничат с организации и лица в Китай, се посочва в комюнике на министерството.

Санкциите срещу китайски банки

В 18-ия санкционен пакет на ЕС срещу Русия заради инвазията й в Украйна през юли за първи път в списъка бяха добавени и две китайски банки и пет компании, които действат против европейските санкции.

Китайският министър на търговията Ван Вънтао протестира пред европейския си колега Марош Шефчович срещу включването на две китайски банки в последните санкции, а министерството заплаши с ответни мерки.

Китай осъди последния кръг от европейски санкции, свързани с войната в Украйна, насочени по-специално срещу китайски субекти, като обяви, че това ще има "сериозно отрицателно въздействие" върху отношенията между Китай и Европейския съюз.

Тези действия "противоречат на духа на консенсуса, установен между китайските и европейските лидери и предизвикват сериозно отрицателно въздействие върху икономическите и търговски отношения, и финансовото сътрудничество между Китай и ЕС", посочиха тогава от китайското министерство на търговията.

 

