Горяха къщи, бараки и сухи треви във Видинско

Видинските пожарникари са гасили запалени сухи треви на голяма площ в Ново село, съобщиха от Областната дирекция на МВР в дунавския град. Сигналът е постъпил вчера в 13 часа, като пламъците са унищожили две бараки. При друг пожар в частен имот в гр. Дунавци огънят е унищожили мебели, дограма и домашно имущество в кухнята. Спасени са били близките две сгради. Причината за пожара е забравена храна върху газов котлон.

През изминалото денонощие огнеборците реагирали и на три сигнала за пожари без материални щети.

Екипите са гасили запалени отпадъци във Видин и запалени сухи треви в землищата на селата Септемврийци и Ново село.

По данни на МВР през последното денонощие са загасени общо 135 пожара в страната, като няма пострадали или загинали хора.

