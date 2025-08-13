Прокуратурата подхвана бонусите за над 2,2 млн. лв. в АПИ

Софийската градска прокуратура започна проверка за изплатените над 2,2 млн. лв. допълнителни възнаграждения на ръководни служители в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Разследването е възложено на Комисията за противодействие на корупцията и трябва да приключи в двумесечен срок, съобщи БНТ. По данни на прокуратурата, през юни е подаден сигнал за извършено престъпление във връзка с премиите в АПИ, който вече се проверява.

Първият сигнал дойде от Института за пътна безопасност (ИПБ), който разкри, че председателят на Управителния съвет на АПИ Йордан Вълчев и неговият екип са си раздали бонуси за "добре свършена работа". Според документи, цитирани от БНТ, премиите са изплатени за период от година и три месеца, но не са разпределени сред всички служители, а само между 174 началници в агенцията. Още: АПИ опита да скрие, но не успя: Началници са взели средно по 13 000 лв. бонуси (ДОКУМЕНТ)

Ако посочената от ИПБ сума от 2 274 654 лв. е точна, това означава, че всеки от тези началници е получил средно по около 13 072 лв. допълнително.

Позицията на АПИ

В официална позиция до медиите АПИ заявява, че възнагражденията са законни и са изплатени на основание Закона за пътищата, Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на държавната администрация. До момента обаче нито Управителният съвет на агенцията, нито министърът на регионалното развитие Иван Иванов са обяснили публично критериите за отпускане на бонусите, начина на разпределение и сумите, получени от председателя и членовете на УС.

Раздаването на милиони предизвика остра реакция. Председателят на ИПБ и бивш директор на КАТ Богдан Милчев напомни, че състоянието на републиканската пътна мрежа е критично – липсват маркировка, мантинели, пътни знаци и осветление, а поръчките за текуща поддръжка не са публикувани. Още: "Добре свършена работа": Ръководството на АПИ не коментира повече кой взе милиони бонуси

"Раздаването на милиони бонуси при неизпълнени основни задължения е подигравка с обществото и с жертвите по пътищата", заяви Милчев.