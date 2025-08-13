Войната в Украйна:

13 август 2025, 11:55 часа 255 прочитания 0 коментара
Държавата дава пари за сценичните изкуства и обеща да не закрива театри (ВИДЕО)

Правителството ще отпусне финансиране в размер на 34 млн. лв. за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства: театри, опери, филхармонии, симфониети, балетни центрове, обяви министърът на културата Мариан Бачев по време на брифинг в Министерски съвет и определи това като логично продължение на поведението на правителството по отношение на сценичните изкуства. Министърът на културата благодари на премиера Желязков и на финансовия министър Теменужка Петкова, които с разбиране са приели задачата за тези допълнителни средства. 

Според него това не са просто цифри, а допълнителни възможности за турнета, нови представления, нови концерти и достигане до повече и по-голяма публика, както и възпитание на вкус, което е изключително важно. 

Бюджетът за култура

Той напомни, че бюджетът за сценичните изкуства за 2025 г. вече е бил увеличен спрямо бюджета за 2024 г. с 6 млн. лв.

"Бюджетът беше приет късно тази година за разлика от стандартното приемане на бюджета, затова тези допълнителни средства тогава не бяха ясно кога ще бъдат възможни в новия бюджет. обикновено това слага около шест месеца след като бюджетът е приет. В случая от март месец досега - доста по-бързо реагирахме", добави Бачев. 

Няма да се закриват театри

"С това разсейваме всякакви спекулации, че ще се закриват театри, ще се замразяват трупи", каза Бачев. 

По думите му това не е така и кабинетът ще продължава да се грижи за  тези сценични изкуства да можем да предложат една по-предвидима политика в това отношение.

"Работим по ревизиране на методиката за субсидиране на държавните културни институти, които са на делегиран бюджет и вярвам, че с бюждет 2026 ще имаме един значително по-добър резултат", добави още министър Бачев. ОЩЕ: България отново ще има Национален културен календар

