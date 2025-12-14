„You Can’t See Me“: Кеч легенда официално прекрати кариерата си

Легендата на световния кеч Джон Сина официално сложи край на професионалната си кариера. На събитието Saturday Night"s Main Event на Световната федерация по кеч (WWE), което се проведе във Вашингтон, американецът остави лентите си за китки и обувките си на ринга, изкачи рампата, обърна се и за последен път поздрави камерата и феновете. Зад гърба си Сина оставя 17 титли, куп емблематични моменти и, разбира се, култовата фраза „You Can’t See Me“.

Джон Сина сложи край на кариерата си

В последния си сблъсък Джон Сина се изправи срещу бившия двукратен световен шампион на WWE Гюнтер. В края на двубоя легендата се предаде след 25 минути битка. Въпреки поражението, публиката изпрати Сина с куп аплодисменти.

Кариерата на Джон Сина в кеча започва още през 1999 година. Подписва с WWE през 2001-ва. На 48-годишна възраст във витрината му блестят 17 световни титли, най-много признати от федерацията, и още куп успехи. Той остава завинаги част от фолклора на кеча със своята емблематична фраза „You Can’t See Me“. Заради придобитата популярност получи шанс в рапа и в киното.

Макар светлините на прожекторите на ринга да угаснаха за него като активен състезател, връзката му с WWE не прекъсва напълно. Легендата подписа петгодишен договор като посланик, за да остане близо до спорта.

