Почина Франк Гери: Архитектурният гений на нашето време

На 96-годишна възраст от този свят е починал един от гениите на архитектурата в наши дни - Франк Гери. Той беше известен с авангардния си, експериментален архитектурен стил. Дизайнът му на Музея "Гугенхайм" в Билбао, Испания, покрит с титан, го изстреля към славата през 1997 г. Пробивът му в архитектурния свят настъпи години по-рано, когато препроектира собствения си дом в Санта Моника, Калифорния, използвайки материали като ограда от верижна мрежа, шперплат и гофрирана стомана.

We bid farewell with profound esteem and sincere affection to #FrankGehry (1929-2025), an undisputed Master of contemporary architecture and a revolutionary figure who left an indelible mark on design culture internationally. Present at the #BiennaleArchitettura as early as 1980,… pic.twitter.com/C4S8W69nfg — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) December 6, 2025

В изявление канадският премиер Марк Карни изрази "дълбоките си съболезнования" на семейството на Гери и на "многобройните почитатели на неговото творчество". Той добави: "Неговата неповторима визия продължава да живее в емблематични сгради по целия свят."

Музеят "Гугенхайм" в Билбао публикува видео почит към Гери. "Ще му бъдем вечно благодарни", написа музеят в Instagram, "неговият дух и наследство завинаги ще останат свързани с Билбао".

Кой е Франк Гери

Роден в Торонто през 1929 г., Гери се премества в Лос Анджелис като тийнейджър, за да учи архитектура в Университета на Южна Калифорния, преди да завърши допълнително обучение в Харвардския университет за дизайн през 1956 и 1957 г.

След като основава собствена фирма, той се откъсва от традиционните архитектурни принципи на симетрията, използвайки неконвенционални геометрични форми и незавършени материали в стил, известен днес като деконструктивизъм, пише BBC.

Architect Frank Gehry — whose flamboyant buildings dazzled NYC and many other cities around the world — is dead at 96 https://t.co/YVmG1Fd4oz pic.twitter.com/C7CaUCeK9z — New York Post (@nypost) December 5, 2025

Чрез комбинирането на неочаквани материали и облицоването на сградите с неръждаема стомана, за да създаде извити екстериори, Гери създаде сгради, които придобиха впечатляващи скулптурни форми. По-късно в кариерата си Гери използва 3D моделиране, подобно на това, което се използва от аерокосмическите инженери, за да оформя ветровити сгради, практика, която другите архитекти избягват поради сложността и високата цена на строителството.

През 1989 г., на 60-годишна възраст, Гери получава най-високото отличие в бранша, наградата "Прицкер" за архитектура, за цялостно творчество. Журито на "Прицкер" заявява, че неговите творби притежават "изтънчена, усъвършенствана и авантюристична естетика". "Неговите проекти, ако ги сравним с американската музика, най-добре могат да бъдат оприличени на джаз, изпълнен с импровизация и жив, непредсказуем дух", заявява журито по това време.

Музеят "Гугенхайм" в Билбао, снимка: Getty Images

Международният пробив на Гери с "Гугенхайм" трансформира град Билбао, като стимулира туризма в града и местната икономика. Изработен от титанови листове, варовик и стъкло, музеят веднага е провъзгласен за модерно чудо. Архитектът Филип Джонсън, американски съвременник на Гери, описва структурата като "най-великата сграда на нашето време".

Други градове се опитаха да повторят успеха му, наречен "ефектът Билбао", при който инвестициите в смело изкуство могат да съживят западащите икономики. Културният феномен беше пародиран в епизод на "Семейство Симпсън" от 2005 г., в който измисленият град Спрингфийлд кани Гери, който озвучава себе си в анимационния сериал, да проектира нова концертна зала. В епизода формата на концертната зала е вдъхновена от писмо, което Гери е смачкал.

Гостуването по-късно "преследва" Гери, който казва пред "Обзървър" през 2011 г., че хората искрено вярват, че неговите проекти в реалния живот са вдъхновени от смачкана хартия, а не от сложни изчисления.

"Разширяване на границите"

Снимка: Getty Images

Работата му в Билбао го прави много търсен и той продължава да проектира емблематични структури в градове по целия свят: павилион "Джей Прицкер" в Милениум парк в Чикаго, кулата "Гери" в Германия и фондацията "Луи Вюитон" в Париж.

"Той дари на Париж и на Франция най-великия си шедьовър", казва Бернар Арно, главен изпълнителен директор на LVMH, най-голямата компания за луксозни стоки в света, собственик на "Луи Вюитон". С неговия до голяма степен непредсказуем стил, нито две от неговите творби не си приличат. Танцуващата къща в Прага, завършена през 1996 г., прилича на стъклена сграда, сгъната върху себе си; неговият хотел Marques в Испания, построен през 2006 г., е с тънки листове от вълнообразен, многоцветен метал; неговият проект за бизнес училище в Сидни прилича на кафява хартиена торба.

Концертната зала на "Уолт Дисни", снимка: Getty Images

Гери е проектирал и концертната зала "Уолт Дисни" в Лос Анджелис, покрита с метални пластове, наподобяващи платна, развявани от вятъра. След откриването ѝ през 2003 г. критиците я описаха като "купчина счупени съдове", "луднала бисквитка с късметче" и "изпразнен кош за отпадъци". В интервю за "New Yorker" през 2007 г. Гери отхвърли критиките към концертната зала: "Поне я гледат!", пошегува се той.

Почитателите му възхваляват неговата готовност да се откаже от конвенциите и да създаде свое собствено творческо наследство. Пол Голдбъргър, автор на "Building Art: The Life and Work of Frank Gehry" (Изкуството на строителството: Животът и творчеството на Франк Гери), опознава Гери отблизо и казва, че той е искал да работи "до деня, в който ще умре". "Той беше един от малкото архитекти на нашето време, които ангажираха хората емоционално", каза Голдбъргър в предаването "The World Tonight" на BBC Radio 4. "Той беше човек, който обичаше да преминава границите... искаше да използва най-модерните технологии, за да прави най-смелите неща."