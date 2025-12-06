Любопитно:

Почина Франк Гери: Архитектурният гений на нашето време

06 декември 2025, 15:34 часа 429 прочитания 0 коментара
Почина Франк Гери: Архитектурният гений на нашето време

На 96-годишна възраст от този свят е починал един от гениите на архитектурата в наши дни - Франк Гери. Той беше известен с авангардния си, експериментален архитектурен стил. Дизайнът му на Музея "Гугенхайм" в Билбао, Испания, покрит с титан, го изстреля към славата през 1997 г. Пробивът му в архитектурния свят настъпи години по-рано, когато препроектира собствения си дом в Санта Моника, Калифорния, използвайки материали като ограда от верижна мрежа, шперплат и гофрирана стомана.

В изявление канадският премиер Марк Карни изрази "дълбоките си съболезнования" на семейството на Гери и на "многобройните почитатели на неговото творчество". Той добави: "Неговата неповторима визия продължава да живее в емблематични сгради по целия свят." 

Музеят "Гугенхайм" в Билбао публикува видео почит към Гери. "Ще му бъдем вечно благодарни", написа музеят в Instagram, "неговият дух и наследство завинаги ще останат свързани с Билбао".

Още: Почина емблематичен актьор от "Mortal Kombat"

Кой е Франк Гери

Роден в Торонто през 1929 г., Гери се премества в Лос Анджелис като тийнейджър, за да учи архитектура в Университета на Южна Калифорния, преди да завърши допълнително обучение в Харвардския университет за дизайн през 1956 и 1957 г.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

След като основава собствена фирма, той се откъсва от традиционните архитектурни принципи на симетрията, използвайки неконвенционални геометрични форми и незавършени материали в стил, известен днес като деконструктивизъм, пише BBC.

Чрез комбинирането на неочаквани материали и облицоването на сградите с неръждаема стомана, за да създаде извити екстериори, Гери създаде сгради, които придобиха впечатляващи скулптурни форми. По-късно в кариерата си Гери използва 3D моделиране, подобно на това, което се използва от аерокосмическите инженери, за да оформя ветровити сгради, практика, която другите архитекти избягват поради сложността и високата цена на строителството.

През 1989 г., на 60-годишна възраст, Гери получава най-високото отличие в бранша, наградата "Прицкер" за архитектура, за цялостно творчество. Журито на "Прицкер" заявява, че неговите творби притежават "изтънчена, усъвършенствана и авантюристична естетика". "Неговите проекти, ако ги сравним с американската музика, най-добре могат да бъдат оприличени на джаз, изпълнен с импровизация и жив, непредсказуем дух", заявява журито по това време.

Музеят "Гугенхайм" в Билбао, снимка: Getty Images

Международният пробив на Гери с "Гугенхайм" трансформира град Билбао, като стимулира туризма в града и местната икономика. Изработен от титанови листове, варовик и стъкло, музеят веднага е провъзгласен за модерно чудо. Архитектът Филип Джонсън, американски съвременник на Гери, описва структурата като "най-великата сграда на нашето време".

Други градове се опитаха да повторят успеха му, наречен "ефектът Билбао", при който инвестициите в смело изкуство могат да съживят западащите икономики. Културният феномен беше пародиран в епизод на "Семейство Симпсън" от 2005 г., в който измисленият град Спрингфийлд кани Гери, който озвучава себе си в анимационния сериал, да проектира нова концертна зала. В епизода формата на концертната зала е вдъхновена от писмо, което Гери е смачкал.

Гостуването по-късно "преследва" Гери, който казва пред "Обзървър" през 2011 г., че хората искрено вярват, че неговите проекти в реалния живот са вдъхновени от смачкана хартия, а не от сложни изчисления.

Още: Почина известен дизайнер, носител на "Оскар"

"Разширяване на границите"

Снимка: Getty Images

Работата му в Билбао го прави много търсен и той продължава да проектира емблематични структури в градове по целия свят: павилион "Джей Прицкер" в Милениум парк в Чикаго, кулата "Гери" в Германия и фондацията "Луи Вюитон" в Париж.

"Той дари на Париж и на Франция най-великия си шедьовър", казва Бернар Арно, главен изпълнителен директор на LVMH, най-голямата компания за луксозни стоки в света, собственик на "Луи Вюитон". С неговия до голяма степен непредсказуем стил, нито две от неговите творби не си приличат. Танцуващата къща в Прага, завършена през 1996 г., прилича на стъклена сграда, сгъната върху себе си; неговият хотел Marques в Испания, построен през 2006 г., е с тънки листове от вълнообразен, многоцветен метал; неговият проект за бизнес училище в Сидни прилича на кафява хартиена торба.

Концертната зала на "Уолт Дисни", снимка: Getty Images

Гери е проектирал и концертната зала "Уолт Дисни" в Лос Анджелис, покрита с метални пластове, наподобяващи платна, развявани от вятъра. След откриването ѝ през 2003 г. критиците я описаха като "купчина счупени съдове", "луднала бисквитка с късметче" и "изпразнен кош за отпадъци". В интервю за "New Yorker" през 2007 г. Гери отхвърли критиките към концертната зала: "Поне я гледат!", пошегува се той.

Почитателите му възхваляват неговата готовност да се откаже от конвенциите и да създаде свое собствено творческо наследство. Пол Голдбъргър, автор на "Building Art: The Life and Work of Frank Gehry" (Изкуството на строителството: Животът и творчеството на Франк Гери), опознава Гери отблизо и казва, че той е искал да работи "до деня, в който ще умре". "Той беше един от малкото архитекти на нашето време, които ангажираха хората емоционално", каза Голдбъргър в предаването "The World Tonight" на BBC Radio 4. "Той беше човек, който обичаше да преминава границите... искаше да използва най-модерните технологии, за да прави най-смелите неща."

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Архитектура почина Франк Гери
Още от Арт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес