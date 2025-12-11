Спорт:

Художничка с аутизъм бе отличена с престижна награда (ВИДЕО)

11 декември 2025
Шотландката Ннена Калу спечели престижната награда „Търнър“. Артистът, страдащ от аутизъм, победи четирима конкуренти, включително иракски художник, за престижното отличие в съвременното изкуство, предаде АФП. Родената в Глазгоу Калу, на 59 години, бе номинирана за своите висящи скулптури, изработени от опаковани материали като плат, въже и тиксо, като британската организация за хора с увреждания Sense приветства номинацията ѝ като „изключително значима“.

Журито на наградата, основана през 1984 г. с цел да отбележи постиженията в съвременното британско изкуство, похвали творбите на Калу като „смели и впечатляващи“ и отбеляза „силното присъствие, което тези произведения имат“.

„Тази невероятна дама е работила толкова усърдно и продължително време“, каза Шарлот Холинсхед, помощничка на Калу, възхвалявайки упоритостта на артистката пред лицето на стигмата.

„Ннена е срещала изключително много дискриминация, която продължава и до днес, така че се надяваме тази награда да разбие тези предразсъдъци. Това е събитие от изключително значение. То разбива един много упорит стъклен таван“, добави Холинсхед.

Aртистичните експерименти на Търнър

Наградата „Търнър“ се присъжда ежегодно на художник, роден или базиран във Великобритания, за изключителна изложба или друга презентация на неговото творчество.

Името ѝ идва от английския художник Дж. М. У. Търнър и неговото наследство на артистични експерименти. Наградата, организирана от институцията Tate, е сред водещите световни отличия в областта на визуалните изкуства.

Четиримата финалисти бяха обявени на 23 април, точно 250 години след рождението на Търнър.

Британката Калу и Рене Матич бяха сред номинираните заедно с иракския художник Мохамед Сами и канадско-корейската артистка Зейди Кса. Всички четирима живеят и работят в Лондон, според организаторите на наградата.

Техните произведения бяха изложени от септември в галерията Cartwright Hall в Брадфорд, северна Англия, пише БГНЕС.

Ева Петрова
