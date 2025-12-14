Един от най-великите играчи в историята на Ливърпул бе приет в болница с опасност за живота

Най-добрият голмайстор в историята на Ливърпул - Иън Ръш, се възстановява в болница, след като прекара два дни в интензивно отделение с грип. 64-годишният бивш футболист беше приет в болницата „Countess of Chester“ миналата седмица с дихателни затруднения с опасност за живота, като прекара 48 часа в интензивното, като изглежда, че вече се стабилизира.

Иън Ръш прекара 48 часа в интензивно отделение заради грип

Ръш прекара два изключително успешни периода в Ливърпул, разделени от престой в Ювентус през 80-те години. Той отбеляза рекордните за клуба 346 гола в 660 мача за Ливърпул, спечелвайки пет титли в елита на Англия и две европейски купи. Нападателят, който играеше и за Лийдс, Нюкасъл и Рексъм през 22-годишната си кариера, има 73 мача за Уелс и беше голмайсторът на отбора с 28 гола, докато този рекорд не беше подобрен от Гарет Бейл през 2018 г.

Още: Мохамед Салах се завърна и счупи уникален рекорд във Висшата лига

След като окачи бутоните през 2000 г., Ръш се насочи към мениджмънта и осем месеца беше начело на Честър. В момента работи като посланик на Ливърпул и редовно посещава мачовете на „Анфийлд“.

Случаите на грип в Обединеното кралство се увеличават. Средно 2660 пациенти на ден са били хоспитализирани с грип в Англия миналата седмица - най-високият брой за това време на годината от началото на регистрирането на данните през 2021 г. и с 55% повече от предходната седмица. Данните показват, че случаите на грип се увеличават и в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия.

Още: Ливърпул на Слот направи нещо впечатляващо в един от най-слабите сезони в историята на клуба