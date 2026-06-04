Галерия РОЯЛ откри новото си пространство в историческа сграда от 1909 година в центъра на София

Галерия РОЯЛ официално отвори врати на новия си адрес – ул. "Цар Асен" 33, на ъгъла с ул. "Узунджовска", в една от красивите исторически сгради в сърцето на София.

Новото пространство е естествена следваща стъпка в развитието на галерията, създадена от Красимир и Петя Радеви, и затвърждава амбицията им да изграждат място с висок професионален стандарт за представяне, съхраняване и търговия с българско изкуство.

Дом на галерията става сграда, построена през 1909 г. по проект на изтъкнатия български архитект Кирил Маричков – една от значимите фигури на ранния модернизъм у нас. Сградата е реализирана като благотворителна инициатива на софийския търговец Янко Бакърджиев, чиито инициали и днес могат да бъдат видени на входа. В продължение на десетилетия в нея се помещава Седма софийска прогимназия, а днес пространството получава нов живот като галерия за българско изкуство.

Подготовката на новия дом на Галерия РОЯЛ продължава повече от пет месеца. Проектът надхвърля рамките на стандартен интериорен ремонт и се превръща в реставрационна задача, насочена към съхраняването на автентичния характер на сградата. Реализацията на проекта и реставрационните дейности бяха осъществени с подкрепата на сем. Пешови и Главболгарстрой.

Напълно реставрирани са оригиналните дървени дограми, централният вход, вътрешните врати и декоративните елементи. Запазени са историческите фризове, както и автентичната камина от началото на XX век, които днес са естествена част от експозиционната среда.

"Бих казал, че по-скоро това беше реставрационно задание, а не просто ремонт. От самото начало идеята ни беше да запазим духа на помещението и неговата история. Мисля, че се получи добра симбиоза между архитектурата на пространството и изкуството, което представяме", казва Красимир Радев.

Галерия РОЯЛ е специализирана в продажбата на произведения на едни от най-търсените и утвърдени имена в българското изкуство. През годините през галерията преминават творби на Владимир Димитров – Майстора, Никола Танев, Борис Денев, Константин Щъркелов, Димитър Казаков, Васил Стоилов, Атанас Яранов, Енчо Пиронков и много други автори, които формират облика на българската художествена история.

Особено внимание в работата на галерията е отделено на въпросите за произхода и автентичността на произведенията. В условията на все по-активен пазар и нарастващ интерес към инвестициите в изкуство, екипът на Галерия РОЯЛ работи в тясно сътрудничество с реставратори, изкуствоведи и независими експерти, за да гарантира сигурността на своите клиенти и колекционери.

"През последните години все повече хора разглеждат изкуството не само като културна ценност, но и като дългосрочен актив. Това поставя още по-голяма отговорност върху галериите и арт дилърите. За нас доверието и автентичността са фундаментални. Вярваме, че развитието на пазара трябва да бъде основано на експертиза, прозрачност и уважение към историята на всяка творба", допълва Радев.

Освен с ежедневната си работа като търговска галерия, РОЯЛ се утвърждава и като активен участник в културния живот на страната чрез реализирането на значими изложбени проекти. През 2021 г. галерията представи изложбата "Асен Пейков от Рим", включваща над 50 скулптури на световноизвестния български автор, а през 2023 г., в партньорство със Съюза на българските художници, организира изложбата "Колекция Иван Бояджиев – Откритието", представила пред публика над 150 произведения на стари български майстори, завърнали се в България след десетилетия съхранение в Германия.

С откриването на новото пространство Галерия РОЯЛ заявява намерението си да продължи да работи за развитието на колекционерството, за популяризирането на българското изкуство и за изграждането на по-високи професионални стандарти в сектора.

Новият адрес на Галерия РОЯЛ е:

ул. "Цар Асен" 33, София

Повече информация:

www.royale.bg