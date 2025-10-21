Войната в Украйна:

Мелба 2025: Изложби и градски инициативи разкриват силата на съвременния дизайн

21 октомври 2025, 17:07 часа 432 прочитания 0 коментара
Мелба 2025: Изложби и градски инициативи разкриват силата на съвременния дизайн

От 6 до 16 ноември международният фестивал за дизайн Мелба ще събере в София някои от най-влиятелните имена в сферата на комуникационен, графичен, продуктов и мебелен дизайн, предприемачество и иновации. Осмото издание на единственото по рода си събитие у нас, създадено и провеждано от Студио Комплект, ще представи богата 10-дневна програма с различни дизайн инициативи в града.

На 6 ноември фестивалът ще бъде официално открит с традиционна групова изложба, която тази година поставя на фокус чушкопека. Млади автори от различни области на дизайна се обединяват в идеята да осмислят съществуването на култовия български уред и неговите превъплъщения през последните 50 години. "Каним представители на различни сфери, от илюстрация и графичен дизайн, през продуктов и индустриален, до керамика, литература и социология да работят върху темата и да пренесат със своята медия чушкопека в нашето съвремие. Функцията в случая побеждава формата. Именно тук откриваме и възможност за намеса", разказват създателите на студио Комплект и куратори на изложбата Адриана Андреева и Бояна Гяурова. В изложбата взимат участие Албена Тодорова, Алина Папазова, Деница Бояджиева, Захари Радев, Илиан Илиев, Мила Минева, Мила Янева-Табакова, Студио Таш. Изложбата ЧУШКОПЕКЪТ - Истории с отворен край ще бъде представена в галерия Порт.А., (ул."Триадица" №5).

Още: "Киномания" 2025 представя женската смелост в завладяващи филмови истории

Основен акцент в програмата на фестивала е еднодневният Симпозиум Мелба, който ще се проведе на 8 ноември в Зала 1 на РЦСИ "Топлоцентрала". Симпозиумът ще срещне публиката с общо 7 международни лектори и световно разпознаваеми дизайн студия, които можете да видите тук. На 7 ноември, в Зала 4, Марио Ломбардо - арт директор и гост лектор на Мелба Симпозиум, ще представи дизайн клас "Разкъсана хармония: Ехото между страниците".

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В навечерието на Мелба Фестивал ще бъде открита изложбата "Дотам, докъдето стига светлината" - резултат от артистичната резиденция на българската писателка Виолета Златарева и италианската дизайнерка и илюстраторка Арианна Казарин в Чепеларе, Родопите. Следвайки историята на малката Рона, съвместният им проект-книга изследва страха, неговото преодоляване и сигурността - една многопластова приказка, в която историята се преживява чрез думите и илюстрациите. Проектът, част от инициативата Дизайн резиденция, ще бъде представен на 5 ноември в галерия Октопод (подлеза на Ларгото).

Още: "Киномания" 2025 представя женската смелост в завладяващи филмови истории

За четвърта поредна година международният фестивал за дизайн включва в програмата си изложбата "Дипломен проект", която представя подбрани дипломни работи на студенти от различни специалности. Експозицията поставя фокус на многообразието в подхода на младите автори и техния прочит на бъдещето през актуални теми и събития. Избраният дипломен проект на художничката и илюстраторка Вичеслава Ташкова "МИГ – градът на различните погледи" е детска интерактивна книга, която поставя на преден план темата за зрителните различия с помощта на различни медии и похвати. Илюстрации, прозрачни фолиа, типографски експерименти и ефекти на разфокусиране пресъздават пет състояния, сред които скотома, далтонизъм, намалено зрение, слепота и ретинопатия. Проектът цели да въведе публиката в темата с любопитство, разбиране и емпатия. Изложбата ще бъде представена на 11 ноември в УниКредит Студио, пл. "Св. Неделя" № 7.

Дизайн инициативи в града

Съпътстващата фестивална програма ще се разгърне в изложби, намеси и дискусии, разположени на различни локации в София. В рамките на десет дни инициативите активират градската среда чрез съвременни подходи и ангажират публиката с теми, свързани с дизайна като инструмент за положителна промяна. Програмата включва:

  • Изложба, посветена на легендарния полски графичен дизайнер Карол Шливка (7 ноември) и прожекция (12 ноември) ще бъдат представени в Галерията на Полския културен институт.
  • Специална инсталация с бекти и графики на ирландския дизайнер и гост лектор на Мелба Симпозиум - Джордан Ралф (7 ноември, Галерия Депо)
  • Плакатна изложба на румънската платформа &NOWEAST (6 ноември, на входа на метростанция "Св. Патриарх Евтимий"), която разглежда постера като активен участник в съвременния диалог на обществото.
  • Дискусия с MD "Съвременен мебелен дизайн от Балканите" (10 ноември от 18:00 ч. в ДОМ).
  • Изложбата Fight for Kindness ще бъде представена в L44.

Билети за Симпозиум Мелба можете да закупите тук.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
дизайн фестивали фестивал за дизайн МЕЛБА
Още от Арт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес