Мелба 2025: Изложби и градски инициативи разкриват силата на съвременния дизайн

От 6 до 16 ноември международният фестивал за дизайн Мелба ще събере в София някои от най-влиятелните имена в сферата на комуникационен, графичен, продуктов и мебелен дизайн, предприемачество и иновации. Осмото издание на единственото по рода си събитие у нас, създадено и провеждано от Студио Комплект, ще представи богата 10-дневна програма с различни дизайн инициативи в града.

На 6 ноември фестивалът ще бъде официално открит с традиционна групова изложба, която тази година поставя на фокус чушкопека. Млади автори от различни области на дизайна се обединяват в идеята да осмислят съществуването на култовия български уред и неговите превъплъщения през последните 50 години. "Каним представители на различни сфери, от илюстрация и графичен дизайн, през продуктов и индустриален, до керамика, литература и социология да работят върху темата и да пренесат със своята медия чушкопека в нашето съвремие. Функцията в случая побеждава формата. Именно тук откриваме и възможност за намеса", разказват създателите на студио Комплект и куратори на изложбата Адриана Андреева и Бояна Гяурова. В изложбата взимат участие Албена Тодорова, Алина Папазова, Деница Бояджиева, Захари Радев, Илиан Илиев, Мила Минева, Мила Янева-Табакова, Студио Таш. Изложбата ЧУШКОПЕКЪТ - Истории с отворен край ще бъде представена в галерия Порт.А., (ул."Триадица" №5).

Основен акцент в програмата на фестивала е еднодневният Симпозиум Мелба, който ще се проведе на 8 ноември в Зала 1 на РЦСИ "Топлоцентрала". Симпозиумът ще срещне публиката с общо 7 международни лектори и световно разпознаваеми дизайн студия, които можете да видите тук. На 7 ноември, в Зала 4, Марио Ломбардо - арт директор и гост лектор на Мелба Симпозиум, ще представи дизайн клас "Разкъсана хармония: Ехото между страниците".

В навечерието на Мелба Фестивал ще бъде открита изложбата "Дотам, докъдето стига светлината" - резултат от артистичната резиденция на българската писателка Виолета Златарева и италианската дизайнерка и илюстраторка Арианна Казарин в Чепеларе, Родопите. Следвайки историята на малката Рона, съвместният им проект-книга изследва страха, неговото преодоляване и сигурността - една многопластова приказка, в която историята се преживява чрез думите и илюстрациите. Проектът, част от инициативата Дизайн резиденция, ще бъде представен на 5 ноември в галерия Октопод (подлеза на Ларгото).

За четвърта поредна година международният фестивал за дизайн включва в програмата си изложбата "Дипломен проект", която представя подбрани дипломни работи на студенти от различни специалности. Експозицията поставя фокус на многообразието в подхода на младите автори и техния прочит на бъдещето през актуални теми и събития. Избраният дипломен проект на художничката и илюстраторка Вичеслава Ташкова "МИГ – градът на различните погледи" е детска интерактивна книга, която поставя на преден план темата за зрителните различия с помощта на различни медии и похвати. Илюстрации, прозрачни фолиа, типографски експерименти и ефекти на разфокусиране пресъздават пет състояния, сред които скотома, далтонизъм, намалено зрение, слепота и ретинопатия. Проектът цели да въведе публиката в темата с любопитство, разбиране и емпатия. Изложбата ще бъде представена на 11 ноември в УниКредит Студио, пл. "Св. Неделя" № 7.

Дизайн инициативи в града

Съпътстващата фестивална програма ще се разгърне в изложби, намеси и дискусии, разположени на различни локации в София. В рамките на десет дни инициативите активират градската среда чрез съвременни подходи и ангажират публиката с теми, свързани с дизайна като инструмент за положителна промяна. Програмата включва:

Изложба, посветена на легендарния полски графичен дизайнер Карол Шливка (7 ноември) и прожекция (12 ноември) ще бъдат представени в Галерията на Полския културен институт.

Специална инсталация с бекти и графики на ирландския дизайнер и гост лектор на Мелба Симпозиум - Джордан Ралф (7 ноември, Галерия Депо)

Плакатна изложба на румънската платформа &NOWEAST (6 ноември, на входа на метростанция "Св. Патриарх Евтимий"), която разглежда постера като активен участник в съвременния диалог на обществото.

Дискусия с MD "Съвременен мебелен дизайн от Балканите" (10 ноември от 18:00 ч. в ДОМ).

Изложбата Fight for Kindness ще бъде представена в L44.

Билети за Симпозиум Мелба можете да закупите тук.