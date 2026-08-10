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Откриват биографична фотоизложба, посветена на Михаил Белчев

10 август 2026, 16:22 часа 371 прочитания 0 коментара
Снимка: Столична община
Откриват биографична фотоизложба, посветена на Михаил Белчев

Биографична фотоизложба, посветена на поета, композитора и изпълнителя Михаил Белчев (1946 -2026), ще бъде открита от 19:00 часа на 13 август, когато се навършват 80 години от рождението му. Изложбата ще бъде подредена в галерията на открито на Столичната община в Градската градина. Това съобщиха организаторите от Общината.

Припомняме, че Михаил Белчев почина на 6 април т.г.

За "Ти ме повика, живот"

Ретроспективната изложба под надслов „Ти ме повика, живот“ проследява знакови моменти, срещи и събития, посочват от екипа. Обхваща времето от момчешките години и първите стъпки на Белчев в музиката с хор „Бодра смяна“, моменти от „Златния Орфей“, периода на създаването на шлагера му „Булевард“, до зрелите години на голямото признание, режисурата и стотиците стихове, останали в златния фонд на българската култура, казват организаторите.

Експозицията, която може да бъде разгледана до 26 август, представя „спомени и фотографии, които улавят не само личната история на Михаил Белчев, но и пулса на няколко поколения, които са обичали, обичат и ще се обичат с неговите песни“, информират от екипа.

На 12 октомври в Зала 1 на НДК в памет на твореца ще се състои концертът „Белчевият род го има“.

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Изложба Михаил Белчев
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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