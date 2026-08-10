Pictoplasma x Balkans 2026 превръща историческия център на Варна във фестивална сцена

Тази година Pictoplasma x Balkans прави следваща стъпка в развитието си и за първи път разгръща програмата си в няколко емблематични пространства в историческия център на Варна. Между 17 и 20 септември фестивалът ще превърне изложбени зали, независими културни пространства, градски улици и музейни дворове в обща сцена за съвременния дизайн на персонажи.

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Фестивалното начало ще бъде поставено на 17 септември с откриването на изложбата в ReBonkers – пространство, което за трети път е домакин на Pictoplasma x Balkans. Днес ReBonkers е сред най-активните центрове за съвременно изкуство в България, а сградата му – построена през 1823 г. като османски барутен погреб – е една от най-старите запазени във Варна.

Основната фестивална програма на 18 и 19 септември ще се разгръща в квартал Таляна - историческото сърце на Варна, което през последните години се утвърждава като творчески квартал. Името му идва от думата „талян“ – традиционно съоръжение за стационарен риболов по Черноморието, което напомня за вековната връзка на района с морето, пристанището и търговския живот на града. Именно тук днес се намира една от най-големите концентрации на архитектурни паметници във Варна, а независими културни пространства, ателиета и артистични инициативи постепенно вдъхват нов живот на историческата градска среда. Тук ще се проведат лекциите, творческите работилници, форматът Pecha Kucha, дискусиите и вечерните събития.

Сред основните фестивални пространства е „Банката 1925“ – реставрирана историческа банкова сграда, превърната в независимо място за културни събития. Част от работилниците ще се проведат и в The Bookstore – независимо пространство, което съчетава книжарница, кафе и културна програма.

Фестивалът ще излезе и извън сградите. Улица „Дръзки“ ще се превърне в открита фестивална зона с изложба на открито, IKEA lounge пространства и вечерно парти, организирано от емблематичното кафене 43.12, превръщайки самата градска среда в естествено продължение на програмата.

Финалът на Pictoplasma x Balkans ще бъде на 20 септември в двора на Археологическия музей – Варна, където ще се проведат дизайн базарът и фестивалната прожекция. Така програмата ще свърже някои от най-характерните пространства на града в един общ културен маршрут.

Pictoplasma x Balkans 2026 ще се проведе между 17 и 20 септември във Варна.

Фестивалът Pictoplasma x Balkans се организира от Сдружение Стенд Арт, с подкрепата на Pictoplasma. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Фонд Култура на Община Варна.