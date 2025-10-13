Община Асеновград раздава безплатно фиданки за засаждане

Община Асеновград стартира ежегодната кампания за безвъзмездно раздаване на широколистни дървета. Целта на инициативата е част от усилията и мерките на администрацията за по-зелен град, включително – и населените места от района. Ще бъдат предоставени безплатно фиданки от видовете: чaшкoдрян, китайски михурник, дървовидна ружа, конски кестен, рустафина, явор, липа, ясен, бреза, гинко билоба и други. Единственото услови е дърветата да бъдат засадени на общински терени, а поддръжката и поливането да бъдат поети от получателя.

Всеки жител на общината, както и училища, детски градини и кметове на населените места, могат да подадат заявление, в което да бъдат посочени: броят на желаните дървета; мястото, на което ще бъдат засадени; телефон за връзка. Срокът за подаване на заявления е до 31.10.25 г. (петък) – в свободен текст в деловодството на общинската администрация или по електронен път – на online Портала за сигнали, предложения и въпроси ИЛИ на e-mail: obshtina@asenovgrad.bg . Кампаниите за обогатяване на зелената система на община Асеновград ще продължат и занапред, защото вярваме, че заедно можем да направим града по-зелен и красив!