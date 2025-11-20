До 250 кг. отпадъци предават асеновградчани на депото в Асеновград

Напълно безплатно: Само за физически лица и единствено за мебели и строителни отпадъци

Увеличава се дневното количество за безплатно депониране на строителни и едрогабаритни отпадъци на Депото в Асеновград. Това стана възможно по предложение на администрацията и с решения на Общинския съвет в града, взето на октомврийското редовно заседание. Безплатно до 250 кг. на ден могат да предават единствено физически лица - само материали от строителството (oтпадъци от ремонтни дейности в домакинствата) и излезли от употреба мебели (матраци, маси, столове и други ненужни вещи).

Досега ограничението на дневното количество беше до 100 кг. Депото е разположено на изхода на Асеновград – в посока с. Боянци и е с работно време от понеделник до неделя, от 07:30 ч. до 16:00 ч. Целта на предприетата мярка по увеличаване допустимото количество за предаване, без таксуване, е да се ограничи възникването на нерегламентираните сметища и безконтролното оставяне до контейнерите на мебели и отпадъци от строителни дейности в домакинствата.