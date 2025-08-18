Община Асеновград с кампания за кастрация на домашни кучета

Община Асеновград стартира кампания за кастрация на домашни кучета. Инициативата е част от мерките за намаляване популацията на безстопанствените четириноги. Всеки собственик на домашно куче може да го заведе за кастриране във ветеринарна клиника „Еми-Вет“ в Асеновград, след получен талон от отдел „Екология“. Общината поема част от таксата за манипулацията, като стопанинът доплаща разликата. Акцията стартира от днес (18.08.25 г., понеделник) и е с краен срок 19.09.25 г. (петък).

В кампанията може да участват всички стопани от града и населените места на общината, чиито кучета са чипирани и регистрирани в общинската администрация. За останалите се предлага възможността да направят всичко едновременно, въпреки изтеклите срокове. Т.е. собственикът може да получи талон за отстъпка за кастрация на домашния си любимец, като едновременно го регистрира в общината. А в клиниката следва да му се постави чип, съгласно Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и тогава да бъде извършена кастрацията. Целта на кампанията е да се намали броят на безстопанствените кучета, тъй като основен проблем за увеличаването им са изоставените от собственици домашни четириноги.

*Кампанията за кастрация на домашни кучета предвижда през следващите месеци мобилна кастрационна да посети и няколко села от община Асеновград.