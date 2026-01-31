Лайфстайл:

В бункер ли е: Върховният лидер на Иран се появи отново

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей се появи публично в Техеран след седмици на спекулации, че се крие в подземен бункер на фона на ескалиращия натиск от страна на САЩ и твърденията за нападение. Той се показа публично в мавзолея на Имам Хомейни в Техеран, което е първата му поява на високо ниво след седмици отсъствие от обществеността.

В изявление, публикувано на официалния уебсайт и профилите на Хаменей в социалните медии, се казва, че посещението се е състояло като част от честванията на Дех-е Фаджр, отбелязващи 47-ата годишнина от победата на Ислямската революция.

Според изявлението, Хаменей е посетил мавзолея, както прави ежегодно, потвърждавайки отново ангажимента си към идеалите на основателя на Ислямската република. Той е извършил молитви на мястото и е отправил молитви, „за да почете високия статус на великия и войнствен Имам и мъчениците на революцията“.

Твърденията за укриване в бункер

Появата на Хаменей дойде на фона на широко разпространени твърдения, че се е укривал в подземен бункер след засиления военен натиск от страна на САЩ и съобщения за потенциални удари срещу Иран. Ирански служители не са коментирали тези твърдения преди това, което прави посещението знаково.

Междувременно началникът на щаба на Иран, генерал-майор Амир Хатами, отправи сериозно предупреждение към Съединените щати и Израел, подчертавайки, че въоръжените сили на Иран действат в състояние на висока бойна готовност и пълна военна готовност.

"Ако врагът допусне грешка, това несъмнено ще застраши не само собствената си сигурност, но и сигурността на региона и сигурността на ционисткия режим“, каза Хатами. Той подчерта, че иранските военни остават напълно готови да отговорят на всяка заплаха.

