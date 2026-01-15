Спорт:

Трети ден без вода: Асеновград на протест

15 януари 2026, 15:57 часа 191 прочитания 0 коментара
Трети ден без вода: Асеновград на протест

Отново тази сутрин на протест се събраха жители на Асеновград пред общинската администрация. Причината - липсата на вода вече трети ден. Междувременно от водоснабдителното дружество съобщиха, че аварията на магистралния водопровод е отстранена, предава БНР.

Проблемно за отстраняването на повредата се оказа това, че част от магистпралния водопровод се намира под жилищна сграда, за чийто строеж има издадено становище от ВиК и строително разрешение от общинската администрация.

Отстранена е аварията на захранващия водопровод между ямболските села Окоп и Козарево.

Заради повредата без вода от сутринта са 10 села от общините Тунджа и Стралджа. Пускането на водата вече е започнало, но в някои от селата водоподаването ще се нормализира в утрешния ден.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Авария Асеновград безводие липса на вода
