Трети ден без вода: Асеновград на протест

Отново тази сутрин на протест се събраха жители на Асеновград пред общинската администрация. Причината - липсата на вода вече трети ден. Междувременно от водоснабдителното дружество съобщиха, че аварията на магистралния водопровод е отстранена, предава БНР.

Проблемно за отстраняването на повредата се оказа това, че част от магистпралния водопровод се намира под жилищна сграда, за чийто строеж има издадено становище от ВиК и строително разрешение от общинската администрация.

Отстранена е аварията на захранващия водопровод между ямболските села Окоп и Козарево.

Заради повредата без вода от сутринта са 10 села от общините Тунджа и Стралджа. Пускането на водата вече е започнало, но в някои от селата водоподаването ще се нормализира в утрешния ден.

