Официално начало на Майски културни празници 2026 г. в Асеновград

Откриването се състоя от внушаваща изложба и прочувствен музикален поздрав.

Община Асеновград откри официално Майски културни празници 2026 г. Специален гост на събитието беше зам.-кметът Петър Петров. „Всяка година през месец май Асеновград започва да „диша“ по един по-особен начин – с повече вдъхновение, повече срещи и повече красота. Изкуството е това, което ни обединява и събира. Помага ни да усещаме времето като споделена емоция. Щастливи сме, че именно тук, в Старинното училище, поставяме началото на Майски културни празници. А още по-радостни сме, че откриването е с изложбата на Атанас Москов – „Пътуване във времето“. Това заглавие ни отправя по-специално послание, защото истинското изкуство пътува от миналото, през настоящето, към бъдещето, от спомените към мечтите, от твореца към неговите почитатели. Пожелавам Майските културни празници на Асеновград да привлекат повече хора, които да се впуснат в духовността и човешката близост“, каза пред присъстващите зам.-кметът Петров.

Изложбата на Атанас Москов включва немалък брой произведения – картини и скулптури. От всяка една от творбите струи живот и красота. Отделните произведения разказват приказка. Картините впечатляват с изящество и цветове, а скулптурите – със своята история, носеща поука и послание. Изложбата е събрала творби от цялата фамилия Москови и може да бъде разгледана в Старинно училище „Св. Георги“ в Асеновград до края на Майските културни празници. Официалното откриване на празничните дни продължи с музикален поздрав от Дуо „Доминанто“, които разчувстваха публиката със своите изпълнения на популярни арии, канцонети и евъргрийни.

