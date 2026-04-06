Монтирани са безплатно 44 климатика на 23 домакинства в Асеновград

06 април 2026, 11:23 часа 366 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Асеновград
По програмата за подмяна на отоплителните уреди с екологични такива 

Първите 44 климатика по програмата за подмяна на отоплителните уреди вече са поставени в жилища на асеновградчани. Извадени от употреба са печките на твърдо гориво от 23 домакинства в община Асеновград. Така започна същинското изпълнение на една от ключовите мерки за по-чист въздух в града. А именно: стари отоплителни уреди на твърдо гориво бяха подменени с климатици в домовете на одобрени жители, включили се в програмата. Първите 44 климатика в общо 23 домакинства бяха монтирани през тази седмица.

Екипите, които изпълняват монтажните и демонтажните дейности, вече са на терен и стартираха работата по съответните адреси, след като отоплителният сезон е към своя край. Процесът ще се извършва поетапно, като ще се следва редът на сключване на договорите. Проектът на община Асеновград има ясна цел – да намали замърсяването на въздуха и да осигури по-модерно, удобно и екологично отопление за местните жители. При всяка подмяна ще се осъществява предварителна връзка с одобрените, за да се уточни най-подходящото време за монтаж. Планирано е през следващите седмици все повече домакинства да преминат към новия начин на отопление.

Антон Иванов
Община Асеновград
