Косачка робот вече коси зелените площи в Асеновград

Иновация в Асеновград. За първи път робот ще коси зелените площи в града. Община Асеновград направи още една важна крачка към модерното управление на градската среда. Роботизираното косене на тревни площи е иновативна технология, която вече намира широко приложение в редица развити европейски градове.

Косачката робот е автоматизирана машина, която се управлява дистанционно от един оператор. Има висока продуктивност и работейки на максимална скорост, има възможността за един час да окоси до 8 декара площ. Роботът едновременно поддържа тревата в оптимална височина и я мулчира. Освен всичко това, функционира с минимален шум и много малко количество вредни емисии. Косачката робот ще бъде ползвана за косене на по-големите зелени площи, сред които паркове и други обществени пространства и терени, позволяващи свободното движение на машината. Приложима е и за трудно достъпни и обрасли с растителност места.