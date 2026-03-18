Конкурсът "Вълшебният свят на книгите" за деца и ученици стартира в Асеновград

По повод 2-ри април – Световният ден на детската книга – община Асеновград, Градска библиотека „Паисий Хилендарски” и НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски“ обявяват конкурс на тема ”Вълшебният свят на книгите”. Целта на инициативата е да се предостави възможност за изява на творческите заложби на учениците. Да се стимулира и провокира у тях интересът към книгата, като културен феномен, ценен източник на знание и средство за комуникация.

Конкурсът се провежда в две категории: „Детска рисунка“ и „Литературна творба - поезия, проза“. Участие имат право да вземат всички деца до 15 г. Всеки участник може да се представи само с по една творба от двата жанра.

В първата категория – за рисунка - участниците ще бъдат разделени по следния начин:

І възрастова група – за деца в детската градина и подготвителни групи;

ІІ възрастова група – I - IV клас;

ІІІ възрастова група – V - IX клас.

Изисквания към представените детски рисунки: свободна техника. Произведенията трябва да бъдат сканирани или заснети с фотоапарат и да се изпратят на е-mail-а на Градска библиотека „Паисий Хилендарски” – gbph.art.department@gmail.com . В писмото, освен сканираният файл на рисунката, следва да се изпишат двете имена на детето, възрастта и училището, адрес и телефон за връзка.

Във втората категория – за литературна творба – участниците ще бъдат разделени по следния начин:

І възрастова група – I - IV клас;

ІІ възрастова група – V - IX клас.

Литературните творбите следва да се изпращат на е-mail: paisii_1997@abv.bg , като бъдат придружени с изписани трите имена на участниците, училището, навършени години, e-mail, адрес и телефон за връзка.

Срок за приемане на рисунките и литературните творби – до 10.04.26 г. (петък), включително. След тази дата детските рисунки ще бъдат публикувани във Facebook страницата на Градска библиотека – ТУК. Всички потребители ще могат да гласуват до 20.04.26 г. (понеделник), включително, за рисунките, които най-много им допадат. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 21.04.26 г. (вторник) на Facebook страниците на НЧ “Св. преп. Паисий Хилендарски” и на Градска библиотека “Паисий Хилендарски“. Победителите ще получат награди и диплом за добро представяне. Церемонията по награждаването ще се състои в Градската библиотека на 23.04.26 г. (четвъртък) от 17:30 ч.

За повече информация може да позвъните на телефони:

• НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски“: 0898 963 174, 088 90 760 50;

• Градска библиотека “Паисий Хилендарски“: 0876 840 829.