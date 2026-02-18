Първото бебе на Асеновград за 2026 г. получи подаръци от общината

Даниел - първото бебе на Асеновград за 2026 г. – бе посрещнат и орисан от зам.-кмета на общината Петър Петров. От името на кмета д-р Христо Грудев, той пожела на семейството да бъдат здрави, сплотени, единни, щастливи и дълги години да се радват на това ценно съкровище, с което ги е дарила съдбата. Даниел е втора рожба за Теодора и Димитър. Първото им дете също е момче – казва се Стоян и е на 5 г.

Зам.-кметът Петров връчи на майката красиво цвете, с пожелание винаги да „цъфти“ от любовта и грижите, които ще получава от семейството си. А на първото бебе на Асеновград поднесе парична сума в размер на 500 евро и голяма плюшена играчка, която да остане за спомен от тържествения момент. Припомняме, че Даниел се роди около 2800 гр. на 5-ти януари в АГО на асеновградската болница. Средствата подарък за детето са отпуснати с решение на Общинския съвет в града, по предложение на администрацията.