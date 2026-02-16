Възможност за „зоодоброволците“ в Асеновград

Община Асеновград предоставя възможност за жителите, които искат да бъдат зоодоброволци и да помагат за намаляване популацията на безстопанствените кучета. До края на календарната 2026 г. всеки, който желае доброволно, може да заведе бездомно куче във Ветеринарен център „Еми – Вет“ за кастрация, обезпаразитяване и идентификация. Клиниката е разположена на ул. „Хан Аспарух“ №13 в Асеновград.

За целта е необходимо да бъдат изпълнени няколко условия:

да се уведоми писмено общинската администрация, като най-лесният и бърз вариант е да се подаде информацията на електронния портал за сигнали или по e-mail, има възможност за подаване на заявление и на място в Информационния център в сградата на общината; да се изчака потвърждение – писмено или по телефон, от страна на общинските служители; да се запише дата за кастрация във ветеринарния център, като на място в клиниката се попълва информационен талон №1, съгл. Наредба №4/01.02.21 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност. след извършване на необходимите манипулации, доброволецът е задължен да върне кучето на мястото, откъдето го е взел, като кучето ще бъде маркирано с ушна марка, чип, ваксинирано, обезпаразитено и ще му бъде издаден ветеринарномедицински паспорт.

Телефоните за връзка с отдел „Екология“ към община Асеновград са: 0331 20 238 и 033 20 304.