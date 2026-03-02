Изпратете видео за инициативата „Свободният дух на Асеновград“

Община Асеновград обявява патриотичната инициатива "СВОБОДНИЯТ ДУХ НА АСЕНОВГРАД"! Всеки жител на общината може да запише видеоклип (в домашни условия) с послание, посветено на 3-ти март - Националният ни празник - денят, в който честваме годишнината от Освобождението на България от османско иго. Видеата ще бъдат публикувани в TiкTok канала на община Асеновград – ТУК: https://www.tiktok.com/@obshtina_asenovgrad . Няма ограничения за възрастта или за посланията на участниците – може да се рецитират стихове, да се изпълняват песни, просто да се изричат пожелания или пък друго. Единственото изискване е да се придържате към темата: „3-ти Март – Национален празник на България“.

Инициативата няма конкурсен (или състезателен) характер. Целта е заедно обединени да отбележим паметната дата, като създадем празнично патриотично настроение! Условие е видеата да не са по-дълги от 1 минута и темата на фона да е свързана с повода. Видеоклиповете си изпращайте на e-mail: pr_asenovgrad@abv.bg . Посочете двете си имена и населеното място, в което живеете, с цел същите да бъдат изписани над видеото, за да се знае кой е авторът. С участието си в инициативата на община Асеновград, автоматично се съгласявате видеото, което сте изпратили, да бъде публикувано и излъчено в социалните мрежи.