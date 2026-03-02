Тече втория етап от реконструкцията на важна пътна връзка в Асеновград

Тече реконструкцията на ул. “Книжна фабрика“ в Асеновград. Изгражда се трасе до съществуващо кръгово кръстовище на пътя Асеновград – Пловдив (до бившия ресторант „Тихия кът“). Целта е да се осигури директна пътна връзка към кв. „Запад“. С реконструкцията на отсечката пътуващите ще могат да избегнат натоварения трафик и заобикалянето през първия светофар в района. Ул. „Книжна фабрика“ е една от основните за кв. „Запад“. През нея преминава голяма част от автомобилният трафик, включително и автобусите на градския транспорт.

Дължината на участъка е малко над 88 м. Проектът предвижда изграждане на улично платно с две пътни ленти, поставяне на бетонови бордюри и тротоари. Предвидените дървета за засаждане ще бъдат оградени с градински бетонови бордюри. Планирано е да се монтират и три нови стълба за улично осветление.