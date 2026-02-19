Община Асеновград вече има Viber канал само за младежи

Община Асеновград вече има отделен информационен канал, предназначен изцяло за информирането на младите хора. В него могат да се включат всички, които се интересуват от актуалните обяви за събития за младежи, конкурси и доброволчески инициативи, обучения, младежки програми, европейски, национални и местни възможности за ученици и студенти и много други проекти, дейности, идеи, анкети, покани и активности, свързани с младежта. Viber каналът е място не само за младите хора от Асеновград, но и от България и света. Името му е „Младежки компас“.

Присъединете се, за да сте в тренда: https://invite.viber.com/?g2=AQBw%2FeRXwiTf%2FVYa6DKPAFgXkt%2F3Sd8%2BlADktl6sXyG%2Bb3G8qAFVFyYvZdvc1i63 .