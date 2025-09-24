Търговци могат да ползват безплатно логото на Биосферен парк „Червената стена“ в Асеновград

Община Асеновград и Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Пловдив припомнят: Стани партньор на Биосферен парк „Червената стена“. Резерватът притежава изключителен културно-исторически ресурс, интегриран в естествена и уникална природа. Целта на търговската марка на Биосферен парк „Червената стена“ е да популяризира природната стойност и богатството на парка, както и да стимулира развитието на местните производители, предприемачи и доставчици на услуги и инициативи. Сред ползите от използването на логото на биосферния парк са повишаване разпознаваемостта на местните продукти и услуги и гарантиране техните автентичност и произход, подсилване доверието на потребителите чрез положителен имидж, повишаване на пазарната стойност, конкурентно предимство на местния бизнес, свързване на марката с ангажимент към опазване на природата и културното наследство, улесняване участието в национални и европейски програми и проекти и др.

Право да кандидатстват за използване на логото имат физически и юридически лица: производители на селскостопанска продукция, както и на храни, напитки, облекло, мебели обработващи материали; лица, предоставящи услуги за настаняване, обществено хранене и здравни грижи, образователни, културни и развлекателни услуги и др. Части от критериите на които трябва да отговарят кандидатите, за да получат правото да ползват логото на Биосферен парк „Червената стена“, са: физическите лица трябва да имат постоянен или настоящ адрес в рамките на парка, на територията на община Асеновград; юридическите лица трябва да са със седалище и адрес на управление в същата територия; да осъществяват своята дейност в рамките на резервата; да нямат нарушения на екологичното законодателство през последните 2 години.

Процедурата по отличаване и ползването на логото ще бъдат безвъзмездни – кандидатите няма да дължат такси или да извършват периодични плащания. Пълните правила, указания и бланки за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на Биосферен парк „Червената стена“ - ТУК: https://chervenatastena.com/targovska-marka/ .

