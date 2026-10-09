20-годишното чакане се удължава: Палестина отлага изборите въпреки дадената дума пред Франция

Палестинският вицепрезидент Хусеин ал Шейх е уведомил Франция, че планираните за 28 ноември парламентарни избори в Палестина ще бъдат отложени, вероятно до септември догодина, поради влошаващите се условия в палестинските територии - Ивицата Газа и Западния бряг. Тези два анклава са част от Израел. Оценката на палестинската власт, която е базирана в Рамала на Западния бряг и се стреми към автономност и широко международно признание, е била обявена в писмо, с което се е запознала агенция Reuters.

„Оценката стигна до заключението, че очакваните политически, икономически условия и условията за сигурността, на които се основаваше насрочването на парламентарните избори за 28 ноември 2026 г., не са се материализирали“, се посочва в писмото, адресирано до френския външен министър Жан-Ноел Баро и датирано от 8 октомври.

В него се добавя, че „провеждането им при настоящите обстоятелства се сблъсква с фундаментални пречки, засягащи тяхната всеобхватност, свободата на участие и целостта на изборния процес“.

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Вече имаше сериозни съмнения, че гласуването в Палестинската автономия ще се състои в края на ноември. Палестинците не са провеждали парламентарни или президентски избори от 2005–2006 г., след което съперникът на президента Махмуд Абас – ислямистката група „Хамас“ – пое контрола над Ивицата Газа, изгонвайки неговите привърженици.

Някои представители на партия „Фатах“ на Абас поискаха диалог с „Хамас“ и други фракции, за да се постигне съгласие по обща национална визия, преди да се пристъпи към гласуване. Други посочиха пречките за влизането в Газа на урни, избирателни бюлетини и мастило, което според тях би направило гласуването невъзможно.

Палестина е очаквала действия от САЩ

В писмото се посочва, че палестинските официални лица са очаквали подобряване на обстановката чрез прилагането на мирната инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп и на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, включваща разполагането на международни сили и палестинска полиция в Газа, разоръжаването на „Хамас“ и изтеглянето на израелските войски.

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Палестинската власт пише още, че е очаквала също така САЩ да положат усилия за предотвратяване на по-нататъшна анексия на палестинска територия в Западния бряг и Източен Йерусалим, за ограничаване на насилието от страна на израелските заселници и за осигуряване на освобождаването на близо 7 милиарда долара палестински средства, задържани от Израел.

„Тези стъпки, договорености и обещания обаче не се осъществиха. Напротив, обстановката се влоши на цялата палестинска територия“, се посочва в писмото, в което подробно се очертават проблемите със сигурността в Газа и Западния бряг.

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Въз основа на своята оценка палестинските длъжностни лица са препоръчали на Абас „датата на парламентарните избори да бъде преместена с няколко месеца, а диалогът да продължи, за да се подготвят вътрешните условия“. Добавя се, че на Абас е било препоръчано да издаде указ, с който да промени датата за провеждане на изборите за първата половина на септември 2027 г.

Махмуд Абас, избран за президент на Палестинската автономна власт през 2005 г., потвърди плановете за провеждане на изборите по време на реч пред ООН на 24 септември.

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Франция: Изборите са от съществено значение

Писмото беше адресирано до Франция, след като през септември 2025 г. страната призна палестинската държава. Като част от това решение Париж настоя планираните парламентарни и президентски избори да се състоят – писмен ангажимент, който Абас пое пред президента Еманюел Макрон и саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман.

В изявление пред репортери в четвъртък говорителят на френското външно министерство Паскал Конфаврьо заяви, че провеждането на изборите е от съществено значение, и приветства стартирането на мисия на ЕС за наблюдение. „Тези избори ще позволят на палестинското ръководство да отстоява легитимните стремежи на своя народ с подновена легитимност, като същевременно запази решението за две държави“, каза той, цитиран от Reuters.

През повече от двете десетилетия, откакто Абас беше избран за наследник на основателя на „Фатах“ Ясер Арафат, общественият авторитет на Палестинската автономия се срина сред палестинците, които започнаха да я възприемат като неефективна и корумпирана.

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През 2007 г. автономията беше изгонена от Ивицата Газа от бойци на „Хамас“, които спечелиха изборите там с антикорупционна платформа. Абас управлява с укази, откакто мандатът му изтече през 2009 г.

Мирният процес, който трябваше да доведе до създаването на палестинска държава в Западния бряг, Ивицата Газа и Източен Йерусалим, се провали през 2014 г., а разширяващите се израелски селища оттогава насам са разделили на части територии, които някога бяха предвидени за бъдещ палестински контрол.