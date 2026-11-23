В социалните мрежи се разпространява видеоклип, показващ мъж в руска военна униформа, седнал в кола с боец ​​от йеменското движение "Ансар Аллах" (хутите), посочва йеменската изследователка Фатима Або Аласрар. Това видео може да потвърди присъствието на руски войски в Йемен. Мъжът в руска военна униформа във видеото е Александър Антонов, който е работил във военния комисар в Мордовия, сочи анализ на руския проект "Агентство". "Агентство" е създаден от Роман Баданин, който е заемал ръководни постове в редица водещи руски медии, бил е главен редактор на телевизия "Дождь", обединената редакция на РБК и сайта на руския Forbes.

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Видеото започна да се разпространява широко в йеменски медии на 22 ноември с обяснение, в което се твърди, че руски офицери водят битки редом с хутите, пише Аласрар. Самото видео обаче се появи още през 2025 година - Аласрар извади като доказателство екранна снимка на публикация във Facebook. Времето и мястото на заснемането на видеото са неизвестни. Самото видео вероятно е заснето от боец ​​на хусите, смята изследователката.

Видеото е заснето в кола, в която се возят трима мъже. Единият от тях, вероятно боец от хутите, снима. Мъж в руска военна униформа седи на седалката до него. На задната седалка е мъж с яке, а зад него лежи руска военна фуражка.

На видеото се виждат зелени растения извън прозореца на колата и конструкция, наподобяваща автобусна спирка със зелен кош за боклук. Подобни автобусни спирки и кошчета за боклук с този цвят са инсталирани в Саранск, което предполага, че видеото може да е заснето в Мордовия.

Мъжът във военна униформа има нашивки на подполковник и означение с името си на гърдите си. Първите три букви от името "Ant" се виждат във видеото. Според анализ на "Агентство" това е Александър Антонов. Той е работил във военното комисарство на Мордовия поне от 2020 г. до юли 2025 г. През 2020 г. е заемал длъжността началник на отдела за обучение и набор на граждани за военна служба.

Are Russian troops helping Yemen’s Houthis? According to the Russian investigative outlet Agentstvo, the man seen in footage with the Houthis may be Alexander Antonov, who previously worked at a military recruitment office in Russia’s Republic of Mordovia. Yemeni media began widely circulating the video on November 22, claiming that Russian officers were directing combat operations on the Houthi side. However, the footage itself first appeared on October 8, 2025. The location and date of filming remain unknown. After the war in Yemen began in 2014, Russia largely stayed out of the conflict. However, since 2022, Moscow has been moving closer to the Houthis, who are backed by Iran. According to US intelligence, Russian military advisers have helped the group with target acquisition. Reuters has reported on negotiations over arms supplies to the Houthis, including Yakhont anti-ship missiles. The Wall Street Journal has also reported that Moscow provided the group with satellite imagery to help target vessels in the Red Sea. In October 2026, the Associated Press published an investigation claiming that Russian reconnaissance satellites had monitored sites in Saudi Arabia ahead of Houthi strikes. — NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2026

Появата на руски военен офицер в компанията на боец ​​на хутите може да потвърди участието на Русия в този конфликт в Близкия изток. След избухването на гражданската война в Йемен през 2014 година Русия дълго време стоеше извън конфликта, но след 2022 година започна да се сближава с хутите, които са прокси сила на Иран. Според американското разузнаване, руски консултанти от военното разузнаване са работили в контролираната от хутите част на Йемен, съобщи Middle East Eye.

През 2024 година Русия, според "Ройтерс", е обсъждала доставки на оръжие с хусите чрез ирански посредници, включително противокорабни ракети "Оникс". През октомври 2024 година The Wall Street Journal съобщи, че Русия предоставя на хутите сателитни данни за атаки срещу кораби в Червено море. Според изданието информацията е получена чрез Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран. През октомври 2026 година Associated Press публикува ново разследване - анализ на орбитите на руските разузнавателни спътници разкрива тяхната активност над цели в Саудитска Арабия преди удари по тези цели на хутите. Източници на "Агентство" твърдят, че ирански съветници са предавали данни, получени от руските спътници, на групировката.

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