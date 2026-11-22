Деца едва не загинаха на висящи люлки в цирк в Русия, съобщи беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA и показа кадри в платформата Х от инцидента. Конструкция с прожектори се е срутила върху две момичета на четири и осем години. Инцидентът се е случил по време на антракта. След посещение на цирка децата са се озовали в болница, а прокуратурата започна разследване.

Какво е състоянието на децата?

Руски медии също потвърждават за инцидента. Няма официална информация за състоянието на децата. Според 112 те са били откарани в болница. Дядото на една от жертвите, цитиран от Telegram канала Region-70, каза, че момичетата са били изключително уплашени.

Children nearly killed on suspended swings at a circus in Tomsk A structure with spotlights collapsed onto two girls, aged four and eight. The incident happened during the intermission. After a trip to the circus, the children ended up in the hospital, and the prosecutor's office has opened a review. Just another day in Russia. — NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2026

Конструкцията според руските власти била лека

"Според очевидци, по време на 15-минутния антракт, докато деца са плащали допълнително, за да се возят на люлките под шатра, лека конструкция се е срутила върху две момичета“, се казва в изявлението на прокуратурата в Томск, цитирана от руската медия 74.ru.

Експерти ще оценят съответствието на развлекателния обект с правилата за безопасност на децата, както и правилата за експлоатация на атракционите и техническото състояние на съоръженията. Ръководителят на агенцията лично е наблюдавал разследването и резултатите от него.

Следственият комитет на Руската федерация за Томска област също потвърди инцидента. Образувано е наказателно дело по член 238 от руския Наказателен кодекс - предоставяне на услуги, които не отговарят на изискванията за безопасност. Следователите провеждат съдебни производства за установяване на всички обстоятелства около инцидента. ОЩЕ: При пробит бюджет: Москва строи цирк за 66 млрд. рубли. Z-каналите: "Само цирк ни липсваше!"