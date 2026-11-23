На международната сцена резултатите са важни, но не по-малко важен е и външният образ. Срещите на високо равнище, проведени миналата седмица в технологичния център на Китай, донесоха победа на президента Си Дзинпин, като затвърдиха образа му на ключов играч в световната дипломация и демонстрираха статута на страната като суперсила, анализира The Washington Post видяното на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Като домакин на годишната среща на върха в Шънджън в сряда и четвъртък, Си посрещна лидерите на 21 икономики, които представляват около 60% от световната икономическа активност. Той също така свика първата официална среща на трите най-големи ядрени сили - САЩ, Русия и Китай.

„Историята ни показва, че когато великите сили живеят в хармония, светът е в мир, а когато влизат в конфронтация, светът се потапя в хаос“, заяви Си в четвъртък преди началото на дискусиите при закрити врата с президента на САЩ Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин.

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„Нашите три държави трябва да дадат пример, като работят заедно за справяне с глобалните предизвикателства, съвместно да опазват световния мир и стабилност и да допринесат в по-голяма степен за човешкия прогрес“, добави той.

Снимките от срещата на върха бяха дипломатическа победа въпреки липсата на съдържание

Въпреки че тристранната среща не доведе до значителни пробиви, образът на Си, Тръмп и Путин, седнали на огромна кръгла маса, със Си в центъра, ще остане в дипломатическата история.

„За мнозина този образ подсказваше, че светът все повече се върти около властта и предпочитанията на Пекин“, написа в статия Раш Доши, директор на „Инициативата за стратегия за Китай“ към Съвета за външни отношения. „А за съюзниците на САЩ в частност това беше тревожно, защото подсказваше, че Вашингтон ще даде приоритет на взаимодействието с другите велики сили пред това със собствените си партньори".

Снимка: Getty Images

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„Най-ясното дипломатическо постижение на Си в Шънджън беше това, че събра Тръмп и Путин на една маса“, заяви Яци Ли, изследовател по китайска външна политика в сингапурския институт ISEAS — Yusof Ishak Institute.

През последните години Китай се позиционира като сила, допринасяща за глобалната стабилност. Си започна срещата с Тръмп и Путин, като припомни как трите държави са се сражавали рамо до рамо по време на Втората световна война.

„Историята е най-добрият учебник“, заяви той, представяйки преговорите като начин да се насърчи мирът за човечеството. „Трябва да помним историята, да се учим от нея и да работим заедно, за да оформим бъдещето".

Срещата приключи с обща декларация, която беше оскъдна на ангажименти и не засягаше съществено важните въпроси.

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„Те използват тази възможност…, за да подчертаят, че Китай е велика сила и че се намира в различно положение спрямо другите държави“, заяви Ху Тианг Бун, професор по китайска външна политика в Технологичния университет „Нанянг“.

В петък срещите между Си и други чуждестранни лидери продължиха. Малайзийският министър-председател Анвар Ибрахим го поздрави. „Успяхте да се справите едновременно с президента Тръмп и президента Путин. Това може да направи само президентът Си, не познавам никой друг, който да е способен на това“, каза той.

Отношенията със САЩ изглеждат стабилни, но проблемите остават

Си и Тръмп проведоха третата си среща за тази година, подчертавайки личните отношения, които са изградили и които и двамата определиха като важни за двустранните отношения между двете държави. Китайското правителство подчерта „конструктивната стратегическа стабилност“ на отношенията, докато Си похвали американския президент за ролята му.

Снимка: Kremlin.ru

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„Усилията, които сте положили, са очевидни за всички и ще останат в историята“, каза Си Дзинпин на Тръмп.

Не бяха направени изявления относно съществуващите търговски напрежения между двете страни, например оплакванията на САЩ, че Китай не е изпълнил ангажимента си да изкупува продукция от американски фермери и да изнася повече редкоземни елементи. Нямаше също така изявления относно Търговския съвет и очакваната рамка, която да позволи търговия с нечувствителни стоки на стойност 30 милиарда долара от всяка страна.

Не беше ясно дали в Шънджън са се срещнали представители, участващи в дипломатически канал за обсъждане на въпроси, свързани с изкуствения интелект, заяви Уенди Кътлър, старши вицепрезидент в Института за политика към Asia Society.

Въпреки това „изкуственият интелект, изглежда, е единствената област, в която е постигнат известен напредък, като Китай потвърди своите опасения относно безопасността и сигурността и приветства двустранното сътрудничество“, каза Кътлър.

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Дали личните отношения между Си и Тръмп ще се запазят, ще стане ясно скоро, казва Крейг Сингълтън, старши научен сътрудник и старши директор на програмата за Китай във Фондацията за защита на демокрациите. „Си се отнесе с уважение към Тръмп в Шънджън. Той ще изпита решимостта му в Маями следващия месец, когато ще дойде време да се платят сметките за търговските ангажименти на Пекин“, посочва той пред The Washington Post.