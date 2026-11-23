В Ирак започнаха съдебните процеси срещу заподозрени в принадлежност към джихадистката групировка "Ислямска държава", които бяха прехвърлени от Сирия в Ирак по-рано тази година, предаде ДПА. Три съдилища в Багдад проведоха вчера отделни съдебни процеси срещу 11 заподозрени. Още: Предотвратен ужас в САЩ: Арестуваха жена, готвела кърваво нападение

Заподозрените

През февруари Ирак съобщи, че е приел 5704 заподозрени в принадлежност към "Ислямска държава" бойци, които бяха прехвърлени от Сирия. Сред тях имаше 467 иракчани и 3543 сирийци, както и лица от Европа, Канада, Австралия и САЩ, пише БТА.

Наказателен съд в столичния район Карх изслуша показанията на петима подсъдими, обвинени, че са членове на "Ислямска държава" и че са сътрудничили на групировката за всяване на терор и страх сред цивилното население в Сирия и Ирак.

Петимата подсъдими притежават френско гражданство и са от алжирски, марокански и туниски произход. Съдията насрочи заседание за произнасяне на присъдата на 26 ноември.

Две други съдилища в Багдад проведоха отделни заседания за шестима сирийски граждани - по трима във всеки съд. Иракски адвокати бяха назначени, за да ги представляват, а съдебното производство беше отложено за 7 декември.

Според съдебни източници съдилищата ще продължат да провеждат заседания по делата на лица, обвинени в принадлежност към "Ислямска държава", които понастоящем се намират в иракски затвори.

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