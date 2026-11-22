Световният баланс на силите се променя, а влиянието на САЩ в международните отношения вече не е безспорно. Арабската дипломация постепенно заема мястото на американската като водещ посредник в редица конфликти, докато Русия и Иран прилагат сходни тактики за постигане на икономически ефекти чрез заплахи за корабоплаването. Това коментира арабистът проф. Владимир Чуков в предаването "120 минути" по бТВ. Като примери той посочи Обединените арабски емирства, Катар, Оман и Саудитска Арабия. По думите му арабските държави са се утвърдили като важни посредници и в усилията за прекратяване на войната в Украйна, включително при преговорите за размяна на военнопленници. В предаването арабистът анализира срещата в Шънджън, позициите на Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин и рисковете от нова ескалация в Близкия изток.

Имаше ли Ялта 2?

Според проф. Чуков сравнението между срещата в Шънджън и Ялтенската конференция не отчита съществените различия в историческия и геополитическия контекст.

Той посочи, че трите големи сили, представени в Ялта, са разполагали със значително по-голяма икономическа и военна мощ.

По думите му техният дял от световния брутен вътрешен продукт е надхвърлял 50%, докато при участниците в срещата в Шънджън е около 35%.

Разликата е видима и във военно отношение – без отчитане на ядреното въоръжение, съотношението е било приблизително 85% срещу около 50% днес.

Профо. Чуков обърна внимание и на острите реакции на европейските лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, италианският премиер Джорджа Мелони и председателят на Европейския съвет Антониу Коща. ОЩЕ: Китайците показаха на Путин къде му е мястото - до жената на Си Дзинпин: Полският външен министър (ВИДЕО)