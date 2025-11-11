Ал-Шараа: Русия участваше във войната срещу сирийците, искаме да екстрадират Асад (ВИДЕО)

Сирийският президент Ахмед ал-Шараа настоя Русия да екстрадира в Сирия предшественика му Башар Асад, който избяга при диктатора Владимир Путин през декември миналата година. Тогава коалиция от бунтовници, водена от "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) свали режима в Дамаск, който години наред бе подкрепян твърдо от Москва и Иран. Ал-Шараа сподели в интервю за американската телевизия FOX News, считана за рупор на Републиканската партия, че е обсъдил темата с руските власти, които обаче продължават да осигуряват закрила на Асад.

Още: Тръмп обеща да помогне на Сирия

Сирийският президент: "Русия, по един или друг начин, участваше във войната срещу сирийците"

Водещата отбеляза, че Башар Асад живее доста добре в Москва и не е изправен пред никакви последици за „зверствата срещу сирийския народ“, като попита Ал-Шараа какви действия предприема администрацията му, за да гарантира, че някой ден такива последствия ще има.

„Русия, по един или друг начин, участваше във войната срещу сирийския народ. Така че част от преговорите, които се проведоха с Москва, включваха следната част – тези, които се издирват, трябва да бъдат предадени на Сирия, включително Башар Асад. Руснаците имат различно мнение. Но справедливостта трябва да надделее. Ние създадохме Комисия по правосъдието, така че всеки да бъде държан отговорен за извършеното“, отвърна сирийският държавен глава.

Syrian authorities still seek to hold Bashar al-Assad accountable, says Ahmed al-Sharaa



Syrian President Ahmed al-Sharaa stated that his government intends to bring Bashar al-Assad to justice for crimes committed against the Syrian people.



He noted that Russia “in one way or… pic.twitter.com/rxFehs3q3x — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025

Той е в САЩ, където се срещна с президента Доналд Тръмп и си осигури частично облекчаване от санкциите: За още 6 месеца: САЩ отменят частично някои от санкциите срещу Сирия.

През октомври Ал-Шараа беше и в Москва, където е обсъдил и потенциалното връщане на Башар Асад, и руското присъствие в Сирия. След визитата външният министър Асад Ал-Шибани говори за участието на Москва като ключов поддръжник на режима на доскорошния сирийски диктатор и отбеляза, че този режим "е участвал в трагедията на сирийците преди Битката за възпиране на агресията (офанзивата за сваляне на Асад - бел. ред.)".

Още: Няма сделка: Путин не може да си върне военните бази в Сирия, защото е участвал "в трагедията на сирийците"