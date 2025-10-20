Войната в Украйна:

Няма сделка: Путин не може да си върне военните бази в Сирия, защото е участвал "в трагедията на сирийците"

Бъдещето на ключовите военни бази на Русия в Сирия – военновъздушната "Хмеймим" и военноморската база в Тартус – остава несигурно. След посещението на сирийския президент Ахмед ал-Шараа в Москва, външният министър Асад ал-Шибани обяви, че всички споразумения, подписани по времето на сваления през декември 2024 г. диктатор Башар Асад, са „суспендирани и в процес на преразглеждане“. Не са подписани никакви нови сделки.

От думите му се разбра, че срещата на Ал-Шараа с Владимир Путин не е довела до конкретен резултат за базите, които Москва иска да запази и при новата власт, която отстрани лоялния на Кремъл сирийски бивш президент. След като Асад избяга в разгара на офанзивата на "Хаят Тахрир аш-Шам" към Дамаск, бе нарушено и руското, и иранското военно присъствие в близкоизточната страна.

Впоследствие във военновъздушна база "Ал-Хадим" в Либия започнаха да пристигат руски самолети с военна техника, защото руснаците започнаха да прехвърлят ресурсите си от Сирия, където при Асад разполагаха с 6 военни бази. Най-ключовите от тях - "Тартус" и "Хмеймим" - все още са обект на преговори. Междувременно Судан се съгласи да приеме руска военна база на Червено море след дълго нежелание, но и там, и в Либия на практика има война и режимите са нестабилни, което е проблем за Москва: Русия е в капан: Бяга от Сирия към две страни в Африка, но и там режимите може да рухнат.

Снимка: Ахмед ал-Шараа, Getty Images

Сирия иска отношения с Русия, които са "в интерес на сирийския народ"

Според сирийския външен министър Дамаск има за цел да изгради отношения с Русия „в интерес на сирийския народ“ – без отстъпки, които подкопават националния суверенитет.

"Нашето сътрудничество с Русия е постепенно. Не са подписани нови споразумения, а споразуменията, сключени между Русия и предишния режим, остават суспендирани. Ние не ги приемаме", заяви категорично Асад ал-Шибани, цитиран от The Arab Weekly.

След първото посещение на президента Ахмед ал-Шараа в Москва, откакто встъпи в длъжност, Ал-Шибани говори за участието на Русия като ключов поддръжник на режима на Башар Асад. А този режим "е участвал в трагедията на сирийците преди Битката за възпиране на агресията (офанзивата за сваляне на Асад)", посочи той.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
