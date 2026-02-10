Войната Китай-Тайван е била на косъм при безразсъдна провокация във въздуха

Китайски изтребители са извършили необичайно опасни маневри в близост до тайвански самолети F-16 по време на военното учение „Justice Mission“, проведено от Народната освободителна армия (НОАК) на Китайската народна република около Тайван през декември 2025 г. Маневрите включвали и изстрелване на сигнални ракети от изтребител J-16 към тайвански самолет, твърдят източници на Financial Times, запознати с инцидентите. Това потвърждава и доклад на тайванското министерство на отбраната, споделен с американските военни.

Две провокации

Всичко се е случило на 29 декември. При първия инцидент изтребител J-16 изстрелял ракети за заблуда по тайванския F-16, който се бил издигнал, когато китайският военен самолет бил на път да пресече средната линия на Тайванския проток, споделят три неназовани източника.

Във втория случай китайски J-16 летял „много близо“ зад тайвански F-16 „почти в позиция за стрелба“.

Най-опасната ескалация досега?

Това следва агресивния модел на поведение на китайската армия спрямо нейните съседи от последните месеци. Все пак не е било достигнато нивото на опасност от по-рано през декември, когато самолет на НОАК насочи оръжейните радари към японски самолет, отчитат източниците: Япония сигнализира, че Китай насочва оръжейни радари към самолетите ѝ.

Друг неназован от Financial Times представител обаче оспорва това мнение. Той казва, че изтребителят на НОАК, който е насочил радара си към японския самолет, е действал от много по-голямо разстояние, отколкото J-16 е бил от F-16, когато е изстрелял ракетите. Също така изстрелването на сигнални ракети от близко разстояние се счита за опасно, докато радарното фиксиране е по-рутинно в съвременната военна авиация и не означава автоматично предупреждение за ракета.

Снимка: Getty Images

Правят се сравнения и с отделен опасен епизод през декември, когато китайски самолет изстреля сигнални ракети по филипински патрулен самолет над спорните острови Спратли в Южнокитайско море.

Трикове като на Израел

В трети инцидент, който се случи северозападно от Тайван, китайски J-16 летя точно под китайски бомбардировач H-6K, като използва тактика, предназначена да прикрие присъствието на изтребителя от тайванските радари. Когато били открити, китайският пилот обърнал самолета си на една страна и показал ракетите под корпуса му, твърдят запознати.

Това прилича на трик, използван от Израел през 1976 г. по време на рейда в Ентебе, когато израелски самолет превозил войници до Уганда, без да бъде забелязан, за да спаси заложници от отвлечен самолет. Целта на тази операция на израелските специални части, наричана често "Мълния" или "Йонатан", е освобождаване на пленници, похитени от членове на Фронта за освобождение на Палестина.

Китай става все по-безразсъден

Междувременно адмирал Самуел Папаро, началник на Индо-Тихоокеанското командване на САЩ, заяви, че военните учения на Китай трябва да се разглеждат като „репетиции“ за атака срещу Тайван.

Китайската армия усилва натиска и става все по-безразсъдна, смятат експерти. „Следващата вероятна стъпка в ескалацията е самолети на НОАК да оперират в териториалното въздушно пространство на Тайван в радиус от 12 морски мили, което би повишило риска от инцидент", смята Бони Глейзър - експерт по Китай в Германския фонд „Маршал“.

Има и теории, че военните чистки на китайския президент Си Дзинпин може би нарушават командването на армията и така пилотите са принуждавани да правят неща, които надхвърлят нормалното обучение. По-конкретно, генерал Ян Жибин бе назначен за ръководител на Източното командване - т.е. това, което отговаря за Тайван - две седмици преди ученията „Justice Mission“.

Снимка: Getty Images

Твърди се, че Си иска още повече натиск, за да постигне целта си, а тя е военните да имат способността да завземат Тайван до следващата година. Така рисковете за НОАК се увеличават.

Китайското посолство в САЩ казва, че Източното командване е провело успешни учения, които са „сурово наказание за опитите на сепаратистките сили за „независимост на Тайван“ да постигнат независимост чрез военни средства и необходима мярка за защита на националния суверенитет и териториалната цялост“.

