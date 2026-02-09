Скандал: Южнокорейски политик предложи "внос" на жени

Скандал разтърси Южна Корея, след като губернаторът на окръг Джиндо в провинция Южна Чъла, Южна Корея, предложи „внос“ на млади жени от Виетнам и Шри Ланка, като мярка за справянето с ниското ниво на раждаемост в страната. По думите му това би могло да помогне на мъжете от селските региони да създадат семейства и да се родят повече деца.

Гняв

След изявлението уебсайтът на окръжната администрация беше залят от гневни коментари. Много корейци сметнаха думите на губернатора за унизителни и поискаха неговото извинение и оставка. Скандалът бързо се разпространи извън границите на страната: виетнамските медии тиражираха изявлението, а виетнамското посолство в Сеул изпрати официално писмо до регионалните власти, наричайки забележките на длъжностното лице обидни и неподходящи.

Губернаторът публично се извини, заявявайки, че не е възнамерявал да унижава никого и просто се е изразил лошо, когато е говорил за привличането на чужденки за брак в селските райони. По-късно от администрацията на Южна Чъла обявиха, че ще изпратят официални писма с извинение до посолствата на Виетнам и Шри Ланка, признавайки, че използването на думата „внос“ е унизително.

Протести

Междувременно няколко правозащитни организации обявиха намерението си да протестират пред сградата на правителството на окръг Джиндо. По официални данни над 145 000 жени мигрантки, омъжени за корейски мъже, вече живеят в Южна Корея, като около една четвърт от тях са от Виетнам. Междувременно ниската раждаемост в страната остава належащ проблем, въпреки многобройните правителствени програми в подкрепа на семействата.

Снимки: Getty images