Криза в Близкия изток: Тръмп и светът против анексирането на Западния бряг от Израел

Американският президент Доналд Тръмп се противопоставя на анексирането от Израел на окупирания Западен бряг. Това заяви служител на Белия дом, на фона на засилващите се критики от цял свят към подобен развой, включително от страна на Европейския съюз, Обединеното кралство, Саудитска Арабия, Катар и Турция.

"Стабилният Западен бряг е гарант за сигурността на Израел и е в съответствие с целта на тази администрация за постигане на мир в региона", заяви служителят, цитиран от Ройтерс и Al Jazeera.

Ходът на Израел за разширяване на контрола

Коментарът от Белия дом дойде ден след като крайнодесният министър на финансите на Израел Бецалел Смотрич и министърът на отбраната Израел Кац обявиха нови мерки, разширяващи израелския контрол над окупираната палестинска територия.

Мерките също така улесняват израелците да придобиват земя за нови селища, което е незаконно от гледна точка на международното право.

8 мюсюлмански държави осъдиха действията на Израел, заявявайки, че "незаконните израелски решения и мерки" са "насочени към налагане на незаконен израелски суверенитет" над палестинска територия.

Египет, Индонезия, Йордания, Пакистан, Катар, Саудитска Арабия, Турция и Обединените арабски емирства заявиха, че мерките са опит за "затвърждаване на заселническата дейност и налагане на нова правна и административна реалност в окупирания Западен бряг, като по този начин се ускоряват опитите за незаконното му анексиране и разселването на палестинския народ".

Светът възропта

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, Обединеното кралство и Испания също се присъединиха към нарастващия хор от критични гласове. Генералният секретар на ООН заяви, че действията на Израел са "дестабилизиращи" и подкопават перспективите за решението за две държави, коментира неговият говорител Стефан Дюжарик.

Дюжарик беше попитан на пресконференция в централата на ООН в Ню Йорк дали Гутериш смята мерките на Израел за "де факто анексиране" на окупирания Западен бряг.

"Тези решения не ни водят в правилната посока. Те ни отдалечават все повече и повече от решението за две държави и от способността на Палестинската администрация и палестинския народ да контролират собствената си съдба", каза Дюжарик.

"Генералният секретар ще продължи да се застъпва за спазването на международното право. Той ще продължи да настоява за решение с две държави. Но не може да го направи сам. Искаме и други да го направят", каза Дюжарик.

Източник: Getty Images

В изявление в понеделник британското правителство призова Израел да отмени решението си.

"Обединеното кралство категорично осъжда решението на израелския кабинет по сигурност от вчера да разшири израелския контрол над Западния бряг", се казва в изявление на правителството.

"Всеки едностранен опит за промяна на географския или демографския състав на Палестина е напълно неприемлив и би бил в противоречие с международното право. Призоваваме Израел незабавно да отмени тези решения", се добавя още в съобщението.

Спорните мерки

Спорните израелски мерки включват прехвърляне на правомощията за издаване на строителни разрешителни в Хеброн - най-големият град на окупирания Западен бряг, от Палестинската администрация към Израел.

Мерките също така засилват израелския контрол върху два основни религиозни обекта в южната част на окупирания Западен бряг - Гробницата на Рахил близо до Витлеем и Пещерата на патриарсите в Хеврон.

Израелският министър Смотрич заяви, че промените целят "засилване на вкореняването ни във всички региони на Земята на Израел и погребване на идеята за палестинска държава".

В изявление късно в понеделник испанското министерство на външните работи осъди решението на Израел, заявявайки, че то "противоречи на международното право" и заплашва да предизвика още насилие в Газа.

"Тези мерки и всеки опит за анексиране са неприемливи и застрашават настоящите усилия за прилагане на мирния план и прекратяването на огъня, увеличавайки риска от предизвикване на нова вълна на насилие", заяви Министерството на външните работи.

"Испанското правителство настоятелно призовава израелското правителство да спазва задълженията си като окупационна сила съгласно Четвъртата Женевска конвенция и да сложи край на експанзионистичната си офанзива и безнаказаността, която защитава заселниците", се казва в съобщението.

Европейският съюз също осъди решението по-рано през деня.

"Европейският съюз осъжда неотдавнашните решения на израелския кабинет по сигурността за разширяване на израелския контрол на Западния бряг. Този ход е поредната стъпка в грешна посока", заяви говорителят на ЕС Ануар ел Ануни.