"Исторически шанс": Израел предупредил Тръмп, че ще атакува Иран без чужда помощ

Израел е информирал САЩ за готовността си да действа едностранно, ако Иран пресече установената „червена линия“ по отношение на разработването на балистични ракети. Страната счита ракетната програма на Техеран за екзистенциална заплаха за своята сигурност, съобщава The Jerusalem Post, позовавайки се на израелски източници в областта на отбраната. Израелски представители по сигурността са провели поредица от закрити консултации на високо равнище с американските си колеги през последните седмици, по време на които са изразили намерението си да унищожат ракетните способности и производствената инфраструктура на Ислямската република, ако се наложи.

"Казахме на американците, че ще нанесем удар сами, ако Иран пресече червената линия, която сме поставили по отношение на балистичните ракети", твърди един от източниците на медията. Според него Иран все още не е достигнал този праг, но Израел следи отблизо развитието на събитията.

Според анализ на сателитни снимки, направен от The New York Times в края на миналата седмица, Иран е избрал да се фокусира върху възстановяване на програмата за балистични ракети - за сметка на ядрената програма - след 12-дневната война с Израел през юни 2025 г., в която САЩ се намесиха решително: Ядрено оръжие или ракети: Иран е направил труден избор, но крие и нещо ценно (САТЕЛИТНИ СНИМКИ).

Израел няма да позволи Иран да заплашва съществуването й

Представители на израелската отбрана и сигурност подчертават, че Израел не възнамерява да ограничава свободата си на действие и няма да позволи на Иран да възстанови стратегическите си оръжейни системи в мащаб, който би могъл да застраши самото съществуване на държавата.

Снимка: Getty Images

Висш военен представител определя настоящата ситуация като „историческа възможност“ да се нанесе значителен удар срещу ракетната инфраструктура на Иран и да се неутрализират активните заплахи не само за Израел, но и за съседните страни. Според него по време на преговорите със САЩ в Оман са били представени и планове за удари срещу допълнителни цели, свързани с ракетната програма на Техеран.

Израел се притеснява от подхода на Тръмп

В същото време израелски официални лица, цитирани от изданието, изразяват загриженост относно възможния подход на американския президент Доналд Тръмп към този въпрос. По-конкретно, те се опасяват, че Вашингтон може да се ограничи до целенасочени удари, по подобие на последните американски операции срещу хутите в Йемен.

„Има опасения, че той може да избере няколко цели, да обяви успех и да остави Израел да се справя с последствията, както направи с хутите“, казва неназован военен представител, подчертавайки, че частичните мерки няма да отстранят основната заплаха.

Очаква се израелският премиер Бенямин Нетаняху да бъде придружен от новия командир на ВВС на Израелските сили за отбрана, бригаден генерал Омер Тишлер, по време на предстоящото му посещение в САЩ. Тишлер ще представлява началника на Генералния щаб Еял Замир, тъй като в момента няма израелски военен аташе във Вашингтон след решението на израелския министър на отбраната да не одобри кандидат за тази длъжност.

Напрежението около Иран

Снимка: Getty Images

В края на януари САЩ събраха мощна военна сила около Иран, готова да нанесе удар веднага щом бъде дадена заповед. Белият дом обмисля различни варианти, включително удари по обекти на ядрената програма, арсенали с балистични ракети или продължаване на психологическия натиск върху иранските власти, за да се изтръгнат отстъпки по отношение на ядрената програма.

Преди няколко дни Пентагонът обяви, че американските военни са свалили ирански дрон "Шахед" в Арабско море, когато той се е приближил опасно близо до самолетоносача "Ейбрахам Линкълн".

Щатите искаха на преговорите в Оман да се обсъди не само ядреното споразумение, но и намаляването на капацитета от балистични ракети, както и подкрепата на Техеран за регионалните милиции. В същото време Ислямската република дава да се разбере, че няма да прекрати ядрената си програма и ще продължи да обогатява уран.

