Рекордна изборна победа на управляващата партия в Япония, еуфория на борсата

Управляващата Либерално-демократичната партия на Япония (ЛДП) под ръководството на премиера Санае Такаичи спечели изборите за долната камара на парламента на страната, получавайки 316 от 465 места, съобщават местните медии.

ЛДП има 316 мандата, а нейният коалиционен партньор - Партията на иновациите - 36, сочат окончателните резултати.

Планът - изпълнен

Това е най-добрият резултат за ЛДП от основаването й през 1955 г., като предишният рекорд е от 1986 г. при премиера Ясухиро Накасоне, когато партията получава 300 места.

Тази победа на парламентарните избори осигурява на Такаити "значително предимство в прокарването на консервативната си политическа програма".

ЛДП имаше 198 места преди изборите, а експертите са категорични, че настоящият успех се дължи на личната популярност на Санае Такаичи. Точно този резултат целеше тя, когато разпусна правителството - да се яви на предсрочни избори и разчитайки на одобрението на японците, да спечели повече гласове, с които да има възможност да управлява конфортно, предаде Фокус.

С настоящия резултат ЛДП преодолява бариерата от 2/3 от гласовете (310 места) в ключовата долна камара на парламента и ще може да внася поправки в Конституцията или да приема законопроекти, дори ако тези инициативи бъдат отхвърлени от горната камара, където управляващата коалиция остава в малцинство.

Японските акции се изстреляха

Победата на изборите се отрази мигновено и на борсовата търговия. Японските акции поскъпнаха до рекордни върхове на борсата в Токио.

Резултатът на Такаичи засили очакванията за по-разхлабена фискална политика (за по-ниски лихви) и евентуални данъчни облекчения, които разтърсиха японските финансови пазари през последните седмици на фона на опасенията относно нарастващия дълг на Япония.

Индексът Nikkei поскъпва с над 4% до нов исторически връх, а по-широкият индекс Topix се повишава с над 2%.

Също така японските акции се възползват от петъчното възходящо рали на Уолстрийт, когато технологичните акции се възстановиха след няколко дни на интензивни разпродажби, предаде БНР.

Солиден ръст по време на днешната азиатска търговия бележат водещи японски компании като Advantest (скок с 14,6%), Fujikura (с 8,2%), SoftBank Group (със 7%), Mitsubishi Heavy Industries (с 3%) и Toyota Motor (с 2,3%).