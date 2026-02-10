Турция: Режимът в Иран няма да падне с въздушни удари

Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че въздушните удари срещу Иран няма да доведат до крах на режима му, предаде Анадолската агенция. Според него падането на режима след въздушен удар е мечта. „Не, няма да се срине“, каза Фидан в интервю на живо за CNN Turk, когато го попитаха дали режимът ще се срине, ако подобна атака бъде извършена с цел свалянето му.

Според него е възможно правителството да отслабне, системата да отслабне и тя да стане неспособна да предоставя услуги на хората. Тогава съществуващият режим може да избере да вземе много по-радикални решения и евентуално да се опита да коригира ситуацията. Той би могъл да се трансформира според Фидан.

Неговите изказвания дойдоха в момент, когато Иран и САЩ се готвят за следващия кръг от преговори, които бяха възобновени в Оман в петък след близо осеммесечно прекъсване.

Няма нужда от нова война в региона

Подчертавайки, че иранският въпрос е в международния дневен ред, Фидан подчерта, че регионът не може да издържи на още една война.

„Нашият президент Реджеп Тайип Ердоган също проявява максимална чувствителност по този въпрос. Затова искаме да използваме всички налични средства, за да предотвратим евентуална война“, каза той.

Той каза, че призивите за „по-креативни решения“ са набрали скорост и подчертават необходимостта от отдалечаване от „заплахата от война“.

„В момента изглежда няма непосредствена заплаха от война“, каза Фидан, подчертавайки, че вратата за преговори е отворена. Той добави, че иранците нямат атомни бомби. Няма и данни, че искат да ги построят. ОЩЕ: "Исторически шанс": Израел предупредил Тръмп, че ще атакува Иран без чужда помощ