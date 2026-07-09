Паника в Израел: Тел Авив призна, че саботира Ердоган по всички начини, за да не получи американските F-35

Израел е предприел "както открити, така и задкулисни действия", за да не бъдат предоставени изтребителите F-35 на Турция. Това каза израелският министър на финансите от крайната десница Безалел Смотрич, съобщава Анадолската агенция. В интервю за израелския вестник "Йедиот Ахронот" министърът заявява, че Израел е против предоставянето на F-35 на Турция от страна на САЩ, както и че полагат усилия да го предотвратят.

Смотрич е съобщил, че са провели интензивни преговори с президента на САЩ Доналд Тръмп и че "работят много усилено както открито, така и по неофициален път", за да попречат на продажбата на F-35 на Турция. "На Ердоган не трябва да се позволява достъп до оръжия, които ще променят правилата на играта", казва той.

Агенцията цитира и други думи на Смотрич, където той заявява: "Ердоган е много опасен човек. В настоящото си състояние Турция представлява много сериозна заплаха за Израел".

По време на срещата на НАТО в Анкара изявленията на Тръмп, които дадоха зелена светлина към завръщането на Турция в програмата за F-35, бяха посрещнати с тревога от правителството в Тел Авив, припомня агенцията.

Тревога и от Гърция

Анонсът на Тръмп предизвика реакция обаче не само от Израел, но и от Гърция.

Турският президент Ердоган отвърна на израелската и гръцката критика с думите: "И двете изявления нямат място в моя свят, защото е ясно в какви води плава Нетаняху. Мицотакис не трябваше да прави тази грешка, защото когато той купи военна техника за Гърция, не го питахме защо го прави, той ни е съсед. Турция и без това я произвежда. Наред с това има и право да купува. Обсъждаме това с различни държави и взимаме решенията си спрямо това".