Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Четири месеца след убийството: Иран погребва Али Хаменей

09 юли 2026, 7:07 часа 307 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Четири месеца след убийството: Иран погребва Али Хаменей

Тленните останки на покойния ирански лидер аятолах Али Хаменей се очаква да бъдат погребани днес в светилището "Имам Реза" в родния му град Машхад, повече от четири месеца след като той беше убит при израелски въздушен удар. Погребението в една от най-големите светини за шиитите в Ислямската република ще се състои при закрити врата.

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Публичните церемонии по изпращането на аятолаха започнаха в събота в столицата Техеран, където милиони привърженици почетоха паметта на бившия политически и духовен водач, който управляваше Ислямската република в продължение на 36 години с твърда ръка.

Церемониите след това се пренесоха в свещения ирански град Кум, а след това вчера и в съседен Ирак. Вниманието се насочи към това дали неговият син и наследник Моджтаба ще се появи публично за пръв път след началото на войната в Иран сега, когато траурните церемонии достигнаха своя заключителен етап в Машхад. Моджтаба Хаменей не е виждан публично, откакто беше обявен за върховен лидер през март, което породи спекулации за здравословното му състояние.

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Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет твърди, че той е "ранен и вероятно обезобразен".

Али Хаменей беше убит на 28 февруари при израелски удар по официалната му резиденция в Техеран. Смъртта му беше последвана от петседмична война между Иран, от една страна, и САЩ и Израел, от друга, след което в началото на април бе договорено спиране на огъня.

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Али Хаменей Погребение Моджтаба Хаменей
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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