Четири месеца след убийството: Иран погребва Али Хаменей

Тленните останки на покойния ирански лидер аятолах Али Хаменей се очаква да бъдат погребани днес в светилището "Имам Реза" в родния му град Машхад, повече от четири месеца след като той беше убит при израелски въздушен удар. Погребението в една от най-големите светини за шиитите в Ислямската република ще се състои при закрити врата.

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Публичните церемонии по изпращането на аятолаха започнаха в събота в столицата Техеран, където милиони привърженици почетоха паметта на бившия политически и духовен водач, който управляваше Ислямската република в продължение на 36 години с твърда ръка.

After decades and billions of dollars spent trying to drive a wedge between Ayatollah Khamenei and Iraq, the West watched as he was ultimately laid to rest in that very country with unmatched grandeur pic.twitter.com/by1jLU0kL5 — HatsOff (@HatsOffff) July 9, 2026

Церемониите след това се пренесоха в свещения ирански град Кум, а след това вчера и в съседен Ирак. Вниманието се насочи към това дали неговият син и наследник Моджтаба ще се появи публично за пръв път след началото на войната в Иран сега, когато траурните церемонии достигнаха своя заключителен етап в Машхад. Моджтаба Хаменей не е виждан публично, откакто беше обявен за върховен лидер през март, което породи спекулации за здравословното му състояние.

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Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет твърди, че той е "ранен и вероятно обезобразен".

Али Хаменей беше убит на 28 февруари при израелски удар по официалната му резиденция в Техеран. Смъртта му беше последвана от петседмична война между Иран, от една страна, и САЩ и Израел, от друга, след което в началото на април бе договорено спиране на огъня.

Ayatollah Mojtaba Khamenei attended the funeral prayer for his father. pic.twitter.com/OBTRbSOYcs — S p r i n t e r (@SprinterPress) July 6, 2026