Хитростта на Ердоган: Как посрещна Тръмп като император в Анкара (СНИМКИ)

Американският президент Доналд Тръмп бе посрещнат в Анкара за срещата на върха на НАТО като император - това е оценката на агенция АФП. "Сред османски воини в доспехи в мраморния дворец на своя домакин, Доналд Тръмп получи във вторник в Турция точно такъв прием, какъвто обича. Световните лидери, които се опитват да спечелят благоразположението на непредсказуемия Тръмп, са разбрали, че нищо не впечатлява 80-годишния американски президент повече от имперско пристигане, съпроводено с фанфари и пищност", се казва в материала.

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Снимки: Getty Images

"Двамата възрастни лидери (Ердоган и Тръмп) споделят еднакъв вкус към пищна президентска архитектура и автократичен стил на управление", пише агенцията. Тя допълва и, че Ердоган е отишъл лично да посрещне своя колега на стъпалата на самолета — новия "Еър Форс 1", подарен от Катар, и че няколко пъти го е хванал под ръка, за да го придружи по церемониалния лазурносин килим. Цитирайки думите на Тръмп към Ердоган: "Вие сте велик лидер", АФП посочва, че американският президент е бил "видимо доволен, докато е седял редом с Ердоган в огромния президентски комплекс "Бештепе", в покрайнините на столицата.

"Имаме много специална връзка", заяви още Тръмп на срещата.

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Ескорт от конници е съпровождал по пътя бронираната лимузина на Доналд Тръмп до президентския дворец, където го е очаквала почетна гвардия в червени и сини униформи. А по време на националните химни в небето са прелитали турски изтребители (от демонстрационната "турска звездна флотилия"), оставяйки след себе си струи от червен, бял и син дим.

"Двадесет мустакати войници, облечени в традиционните (еничарски - бел. ред) дрехи и униформи на османската армия" са очаквали Тръмп на стъпалата на двореца. АФП пише, че това е изкючително скъп "палат" с близо 1000 стаи, облицован със зелен италиански мрамор и оникс.

Снимки: Getty Images

Агенцията посочва, че този вид тържествено посрещане е хитрост, която лидерите често използват, за да спечелят благоразположението на Доналд Тръмп и припомня, че така френският президент Еманюел Макрон го посрещна на кралска вечеря в двореца Версай след срещата на Г-7 през юни.

Заслужават внимание и специалните подаръци, които участниците в срещата на върха на НАТО получиха от домакина Турция – пистолети и луксозни химикалки, персонализирани, с инкрустирани върху тях имена на получателите.