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При нови удари със САЩ: Иран пак обяви как Ормузкият проток ще заработи

09 юли 2026, 6:20 часа 655 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
При нови удари със САЩ: Иран пак обяви как Ормузкият проток ще заработи

Нови удари по Иран предприе САЩ тази нощ, а иранците отговориха с удари по американски съюзници в Персийския залив - Кувейт, Бахрейн, Катар, Йордания. Американската армия съобщи, че силите ѝ са започнали да нанасят нови удари. Дотук се стигна само часове след като президентът Доналд Тръмп обяви временното споразумение за прекратяване на войната за "приключено". Целта на атаките е да отслабят капацитета на Иран да застрашава свободата на корабоплаване в стратегическия Ормузки проток.

В последните часове на редица места в Иран отекнаха взривове. 

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Тръмп предупреди, че ако отново бъдат нападнати плавателни съдове, "ще стане още по-лошо". "Това е възмездие за обстрела на кораби от страна на Иран. Ако той се повтори, ще стане още по-лошо!", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и придружи публикацията си със снимка от бомбардировка над Ислямската република. И продължи на борда на Air Force One - на въпрос защо Иран напада търговски отговори като иска споразумение, както държавният глава на САЩ твърди, отговорът на американския президент е простичък: Иранците били луди. И още - иранците искали споразумение много силно, но той не знаел дали си заслужава, дали иранците заслужават споразумение.

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Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви, че е отвърнал на американските удари, като е изстрелял ракети и е насочил дронове към ключови военни бази на САЩ в Кувейт и Бахрейн, като същевременно предупреди, че всякакви бъдещи атаки от страна на САЩ ще доведат до удари по още американски бази в региона. Кувейтският генщаб потвърди, че ПВО на страната сваля ракети и дронове.

"Америка все още не е разбрала, че политиката на силово налагане и нарушаването на обещания вече не остават без последствия. Нека го кажа ясно - ако нанесете удар, ще получите ответен удар", предупреди председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф.

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"Не се мятайте безцелно, защото ще затънете още по-дълбоко. Ормузкият проток ще се отвори само при "ирански условия", а не под заплахите на САЩ", добави той.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс също не подмина темата. По думите му ако Иран се опитат да затворят Ормузкия пролив, ще последва отговор от страна на американските въоръжени сили. "Толкова е просто. Това са правилата. Могат или да се съобразят с тях, или да преживеят точно това, което им се случи снощи", каза той.

Ванс беше категоричен, че това ще продължи да се случва, докато не отворят пролива и не спрат да стрелят по корабите. "Просто е", заяви той.

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Доналд Тръмп Ормузкия пролив примирие Ормузки проток война Иран
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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