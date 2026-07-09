При нови удари със САЩ: Иран пак обяви как Ормузкият проток ще заработи

Нови удари по Иран предприе САЩ тази нощ, а иранците отговориха с удари по американски съюзници в Персийския залив - Кувейт, Бахрейн, Катар, Йордания. Американската армия съобщи, че силите ѝ са започнали да нанасят нови удари. Дотук се стигна само часове след като президентът Доналд Тръмп обяви временното споразумение за прекратяване на войната за "приключено". Целта на атаките е да отслабят капацитета на Иран да застрашава свободата на корабоплаване в стратегическия Ормузки проток.
В последните часове на редица места в Иран отекнаха взривове.
ОЩЕ: След заканите на Тръмп: Мощни експлозии разтърсват Иран
Тръмп предупреди, че ако отново бъдат нападнати плавателни съдове, "ще стане още по-лошо". "Това е възмездие за обстрела на кораби от страна на Иран. Ако той се повтори, ще стане още по-лошо!", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и придружи публикацията си със снимка от бомбардировка над Ислямската република. И продължи на борда на Air Force One - на въпрос защо Иран напада търговски отговори като иска споразумение, както държавният глава на САЩ твърди, отговорът на американския президент е простичък: Иранците били луди. И още - иранците искали споразумение много силно, но той не знаел дали си заслужава, дали иранците заслужават споразумение.
U.S. forces are attacking southern Iran. pic.twitter.com/BrMyZ5hOm6— Clash Report (@clashreport) July 8, 2026
Reporter: If they want to make a deal, why do you think they attacked commercial vessels?— Clash Report (@clashreport) July 8, 2026
Trump: Because they're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. pic.twitter.com/ZviJTNW7If
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) July 8, 2026
Iran called a while ago. They want to make a deal so badly.
I just don't know if they are worthy. I don't know if they are going to honor the deal. That's the problem. pic.twitter.com/yE63e3lfVP
Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви, че е отвърнал на американските удари, като е изстрелял ракети и е насочил дронове към ключови военни бази на САЩ в Кувейт и Бахрейн, като същевременно предупреди, че всякакви бъдещи атаки от страна на САЩ ще доведат до удари по още американски бази в региона. Кувейтският генщаб потвърди, че ПВО на страната сваля ракети и дронове.
The IRGC says its new air defense system shot down a U.S. MQ-9 Reaper drone near Khormoj, Bushehr, early on July 8, 2026. pic.twitter.com/VpMYNhEO7k— Clash Report (@clashreport) July 8, 2026
"Америка все още не е разбрала, че политиката на силово налагане и нарушаването на обещания вече не остават без последствия. Нека го кажа ясно - ако нанесете удар, ще получите ответен удар", предупреди председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф.
ОЩЕ: "Ислямска република Япония ни атакува": Тръмп се обърка и обяви нови удари срещу Иран (ВИДЕО)
"Не се мятайте безцелно, защото ще затънете още по-дълбоко. Ормузкият проток ще се отвори само при "ирански условия", а не под заплахите на САЩ", добави той.
Iran's Ghalibaf:— Clash Report (@clashreport) July 9, 2026
America still hasn't learned that bullying and breaking promises are no longer cost-free. Let me put it plainly: if you strike, you'll get hit.
Don't flail around pointlessly, or you'll sink even deeper: the Strait of Hormuz will only open with "Iranian… pic.twitter.com/0rlXzg4bVm
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс също не подмина темата. По думите му ако Иран се опитат да затворят Ормузкия пролив, ще последва отговор от страна на американските въоръжени сили. "Толкова е просто. Това са правилата. Могат или да се съобразят с тях, или да преживеят точно това, което им се случи снощи", каза той.
Ванс беше категоричен, че това ще продължи да се случва, докато не отворят пролива и не спрат да стрелят по корабите. "Просто е", заяви той.
JD Vance on Iran:— Clash Report (@clashreport) July 8, 2026
If they try to close the Strait of Hormuz down, there's going to be a response from the American military. It's that simple. That's the deal.
They can either follow it or they can have exactly what happened to them last night.
It's going to keep on happening… pic.twitter.com/jBuTwcjuEn