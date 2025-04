Безмилостна атака в Газа: Хора с ампутирани крака бяха принудени да напуснат баптистка болница (ВИДЕО)

Безмилостното бомбардиране на Газа от Израел продължава, като най-малко 37 души бяха убити при атаки в Ивицата Газа в неделя, включително шестима братя, които бяха доброволци, осигуряващи храна на гладуващи палестинци. Освен това - израелските сили извадиха от работа баптистката болница в Газа на Цветница. Става въпрос за болница Ал-Ахли, което принуди критично болни палестинци, включително хора с ампутирани крака и жертви на изгаряния да напуснат християнската болница преди разсъмване на Цветница, предаде Al Jazeera. Телевизията има забрана да работи в Израел на фона на парадокса, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е търсен от Международния наказателен съд в Хага по обвинение за военни престъпления в Газа - използване на глад като оръжие.

The Israeli occupation attacks the only Christian hospital in Gaza on the eve of #PalmSunday. Patients evacuated, electricity is off, Gaza City and the northern areas are left without a hospital.



As a Palestinian Christian I’ll never forget the Western Christian complicity. pic.twitter.com/5TsSei9pXh