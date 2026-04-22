Безсрочно примирие между САЩ и Иран: Пакистан притвества

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за това, че е приел молбата на страната му за удължаване на срока на действието на споразумението за прекратяване на огъня във войната между САЩ и Израел срещу Иран. Причината - да могат текущите дипломатически усилия да продължат, предаде Ройтерс. „Искрено се надявам, че и двете страни ще продължат да спазват прекратяването на огъня и ще успеят да сключат всеобхватно „мирно споразумение“ по време на втория кръг от преговорите за трайно прекратяване на конфликта, насрочени в Исламабад“, написа Шариф в публикация в Х. Още: Крахът на дипломацията: Иран отказа ключовата среща с Вашингтон

Тръмп по-рано обяви удължаване на срока на действието на споразумението за прекратяване на огъня, за да се даде повече време за преговори и докато Иран представи предложение.

Крехко прекратяване на огъня

Още: Оголен арсенал: САЩ пред стратегическа криза след сблъсъка с Иран

Крехкото прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран беше изправено пред изпитание за пореден път в неделя, когато американски ракетен разрушител обстреля и превзе ирански товарен кораб, след като той се опита да премине през военноморската блокада на САЩ в Оманския залив, което допълнително разгневи иранците.

Временното прекратяване на огъня между САЩ и Иран беше подписано за две седмици. Очакваше се то да приключи на 21 април, но САЩ се съгласиха да го удължат до вечерта на 22 април.

По-рано стана ясно, че американската армия е изразходвала ключови запаси от ракети по време на войната с Иран, което предизвиква притеснения относно готовността за друг голям конфликт. Според оценки (включително тези на Центъра за стратегически и международни изследвания) САЩ са използвали приблизително 45% от високоточните боеприпаси, 50% от прехващачите THAAD, почти 50% от ракетите за противовъздушна отбрана Patriot. Други системи като Tomahawk и ракети с голям обсег също са намалени с 20–30%.

Това създава „краткосрочен риск“, ако скоро избухне нов конфликт — особено срещу голяма сила като Китай. Според експертите това е отворило „прозорец на увеличена уязвимост“. Запасите вече не са достатъчни за мащабна война, а попълването им ще отнеме 3–5 години поради бавните производствени графици.

Още: Иран и САЩ били на косъм от споразумение, но Тръмп провалил всичко с постове онлайн