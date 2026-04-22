Друго нарушено примирие: „Хизбула“ изстреля ракети срещу Израел

22 април 2026, 6:29 часа 462 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ливанската военна групировка „Хизбула“ заяви, че е изстреляла ракети и дронове срещу северната част на Израел. Освен това "Хизбула" обвини израелската армия в нарушаване на примирието в навечерието на преговорите между израелското и ливанското правителство с посредничеството на САЩ, които ще се състоят тази седмица, предаде Ройтерс и БТА. Припомняме, че по-рано израелската армия заяви, че подкрепяната от Иран групировка е изстреляла няколко ракети срещу позиции на нейните войски в Южен Ливан и каза, че това представлява „явно нарушение“ на споразумението за прекратяване на огъня. Още: Израелската армия взема мерки срещу войник, удрял с чук статуя на Христос (СНИМКА, ВИДЕО)

Явно нарушение

Десетдневното прекратяване на огъня между Израел и „Хизбула“, договорено с посредничеството на Вашингтон, влезе в сила миналия четвъртък, но израелските сили все още са разположени на ливанска територия в дълбочина от 5 до 10 километра по протежение на границата. Израел заяви, че целта му е да създаде буферна зона, която да предпази северната част на Израел от атаки на „Хизбула“.

В изявлението си „Хизбула“ обвини Израел, че атакува цивилни и че разрушава домове в нарушение на споразумението за прекратяване на огъня. Групировката заяви, че е обстреляла позиция в северната част на Израел, от която са били нанасяни удари по Южен Ливан.

Израелската армия заяви, че е поразила пусковата установка, от която са били изстреляни ракетите, и че сирени в северната част на Израел са прозвучали след прехващането на дрон, изстрелян от Ливан.

Антон Иванов Отговорен редактор
