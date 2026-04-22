Украйна най-накрая загуби вяра в Тръмп

Цяла година след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом Украйна не загуби надежда да го спечели отново на своя страна, поне публично. Междувременно Тръмп не само многократно изразяваше симпатии към руския диктатор Владимир Путин, но и на практика спря американската военна помощ за Киев. Той редовно обиждаше украинските лидери и дори смъмри Володимир Зеленски в Овалния кабинет през февруари 2025 г., пише The Atlantic.

Украйна от своя страна участва дисциплинирано в мирните преговори на Тръмп, въпреки че те само насърчаваха руската инвазия. Зеленски се съгласи на сделки с минерали, макар че те обещаваха ползи изключително за американците. Той не прекаляваше с похвалите си за самия Тръмп. Въпреки нарастващите съмнения сред украинското ръководство, те вярваха, че ласкателните думи за американския президент няма да навредят и дори се надяваха да спечелят благоволението му.

Но сега Украйна изглежда разочарована от Съединените щати. Киев упорито търси нови дипломатически и военни партньори, като споделя опит от воденето на война с дронове със Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства, сключва споразумение за производство на оръжие и с Германия. Украйна насочва удари към обекти на нефтена инфраструктура близо до Санкт Петербург, дълбоко зад вражеските линии, макар, както се изрази Зеленски, да са идвали „сигнали" от неидентифицирани „партньори", които призовават да бъде пощадена руската енергийна инфраструктура.

С език, който доскоро би бил немислим, Зеленски ясно заяви, че вече не счита Съединените щати за надежден съюзник и, още по-изненадващо, че е време цяла Европа да започне да загърбва трансатлантическите отношения.

В стремежа си да спре покачването на цените на енергията на фона на американско-израелската война с Иран, администрацията на Тръмп облекчи санкциите срещу руските производители и търговци на петрол. В интервю за италианското радио Зеленски разкритикува това решение. „Според мен Русия за пореден път заблуди американците, по-специално президента на САЩ“, каза той.

Украинският президент заяви, че ако САЩ наистина планират да напуснат НАТО, както Тръмп беше заплашил, европейските демокрации ще се нуждаят от фундаментално нова архитектура за сигурност. Зеленски предположи, че за да се защити от Русия без американска помощ, Европейският съюз ще се нуждае и от обединените възможности на Норвегия, Обединеното кралство, Турция и Украйна, които не са членове на Съюза.

С това той за пореден път се противопостави на европейските лидери, които през последните 15 месеца отчаяно се преструваха, че САЩ никога няма да изоставят дългогодишните си съюзници. Някои лидери дори прибягнаха до публично унижение, за да постигнат това, като например генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който раболепно нарече Тръмп „татко". (Рюте, холандец по произход, отдаде това срамно положение на „езиков проблем".) Никой не искаше да признае, че завръщането на Тръмп е превърнало САЩ в заплаха за европейската сигурност.

Новата откровеност на Украйна се обяснява с редица фактори. САЩ намалиха количеството оръжия, които продават на Киев, за да ги запазят за войната с Иран. Тръмп многократно е говорил за строги санкции срещу Русия – може би за да успокои проукраинското крило на собствената си партия – но напоследък не се е занимавал дори с това. Най-обезпокоително за украинците е, че администрацията на Тръмп многократно им е оказвала натиск да отстъпят територия в Донбас на Путин заедно със своите съграждани като част от мирно споразумение.

Тези събития убедиха Зеленски да каже истината за сближаването на САЩ с Путин и да предупреди други европейски страни за опасността, пред която са изправени.

Промяната в общественото мнение в Украйна е свързана и с подобрената военна ситуация, поне в сравнение с трудностите от миналата година. Разчитайки предимно на местно производство на дронове, украинските въоръжени сили си възвърнаха инициативата в някои райони. По фронтовата линия Украйна разположи и дори разшири своята „стена от дронове“, която възпрепятства движението на руските войски.

Освен това украинците са станали по-уверени в унищожаването на цели със среден и далечен обсег, далеч зад фронтовата линия с дронове, както демонстрира атаката близо до Санкт Петербург. И накрая, Украйна продължава да възпира руската военноморска мощ в Черно море. Дори в силно въоръжените руски бази корабите вече не са защитени от украинска атака.

През последните 15 месеца американските власти и много западни анализатори бяха фиксирани върху слабостта на Украйна. Например миналата година Тръмп заяви, че украинците „нямат с какво да се борят“. Но те се адаптираха забележително дори без американска помощ. След като се превърна в световен лидер в разработването и производството на дронове, Украйна планира да произведе до 7 милиона военни дрона до края на 2026 г.

Украинците естествено биха предпочели Съединените щати да са на тяхна страна, а не на страната на Русия. От 2022 до 2024 г. Вашингтон предостави на Украйна безценна военна помощ, повече от всеки друг. Въпреки че беше бавна, а в някои случаи и с непоносими уговорки, тя изигра решаваща роля и помогна на Киев да преживее ранните години на войната.

Автор: Филипс Пейсън О'Брайън за The Atlantic

Превод: Ганчо Каменарски